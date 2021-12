Lewandowski a évoqué les 2 défenseurs qui ont le plus souffert dans sa carrière

Depuis plusieurs années maintenant, Robert Lewandowski positionne Sergio Ramos comme l’adversaire le plus difficile qu’il ait affronté de toute sa carrière professionnelle. Bien entendu, le légendaire défenseur central espagnol n’est pas le seul à l’avoir fait souffrir.

Dans une interview accordée à Tuttosport, après avoir remporté le Golden Beach Award pour la deuxième année consécutive, Lewy a également désigné Giorgio Chiellini comme l’un des défenseurs qui l’ont mis le plus en difficulté.

Le plus drôle, c’est que Robert s’amuse quand il les croise sur le court. «Le défenseur qui a le plus souffert ? Je dis deux : Giorgio Chiellini et Sergio Ramos. Ils sont à la fois durs et physiques. Ils connaissent toutes les ficelles du métier, mais ils ont toujours raison et ont presque toujours le sourire aux lèvres. C’est difficile, mais aussi amusant de jouer contre eux».