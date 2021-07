L’étreinte de l’âme : Messi est resté sans voix pour Draw Martínez et a fait exploser Instagram

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a célébré le classement pour la finale de la Copa América sur son compte Instagram officiel, avec une photo émouvante avec Emiliano Martínez et un message passionnant. Le message a cassé tous les paramètres.

L’équipe argentine a battu la Colombie aux tirs au but et s’est qualifiée pour la grande finale de la Copa América, dans laquelle elle affrontera le Brésil à la recherche d’un titre insaisissable depuis 28 ans, et après le match le capitaine et meilleur footballeur du monde, Lionel Messi, s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec une photo émouvante avec le gardien Emiliano Martínez , figure du match.

«Fier et heureux d’appartenir à ce groupe !!! Un objectif de plus rempli… Merci Dieu de continuer à me donner ces moments. On y va pour la gloire», a commencé par écrire La Pulga.

Puis, il a dédié quelques mots au gardien de l’Albiceleste, avec qui il tient la vedette sur la photo principale de la publication dans laquelle la victoire se fond dans une étreinte consommée. «Dessine, sans mots, tu le mérites BÊTE !!!», a fermé la fissure.

En quelques heures, la publication de La Puce a dépassé les 100 000 commentaires, mais le chiffre choquant était avec les likes. Est-ce qu’environ 8 millions de personnes ont aimé la publication aux premières heures de la journée.