Les triplées sont enceintes en même temps et les bébés sont attendus à quelques semaines d’intervalle

Ces triplées, nés à seulement quatre minutes d’intervalle, donneront naissance à leurs enfants à quelques semaines de différence.

Ces trois sœurs d’Orange County, aux États-Unis, forment une famille très proche et ont hâte d’accueillir les bébés.

Nina, Victoria et Gina vont bientôt donner naissance respectivement à deux garçons et une fille, rapporte CBS Los Angeles. Les sœurs de 35 ans accoucheront en juillet, août et novembre.

Une chose est sûre : les bébés auront des tantes aimantes autour d’eux ! Victoria a plaisanté en disant qu’elle et Nina avaient incité leur sœur Gina à tomber enceinte aussi quand elles ont découvert qu’elles étaient enceintes.

Les sœurs ne sortent plus maintenant à moins qu’elles ne portent des tenues similaires. Elles partagent également leurs vêtements de maternité.

Gina a indiqué : «Je suis en fait la plus âgée de quatre minutes et j’attends une fille et elle s’appellera Leighton Grace.»

Nina, celle du milieu, est enceinte d’un garçon et l’appellera Hendrix Paulus. Victoria a choisi le nom de Zaden Seth et a précisé qu’elle avait hâte de devenir mère.

Nous souhaitons aux futures mamans beaucoup de réussite et de bonheur !

