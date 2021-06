Les médecins disaient qu’il ne survivrait pas plus de 11 ans mais il fêtera ses 63 ans dans quelques jours

Joey Wittkugles n’a pas eu un début de vie facile. Dès sa naissance, les médecins ont été très pessimistes quant à son espérance de vie.

Ils ont indiqué à sa mère, Bobbi, que son enfant ne vivrait sûrement pas au-delà de 11 ans. Mais six décennies plus tard, il a déjoué les pronostics !

«Le médecin est entré, il n’a jamais demandé mon nom», et il a juste dit : «Vous devriez vous préparer à la fin. Il ne parlera jamais, il ne marchera jamais. Il ne saura jamais qui vous êtes. Ce garçon pourrait vivre jusqu’à l’âge de 11 ans, puis ce sera fini», a expliqué Bobbi à WBTW.

Mais Joey a lutté et déjoué les pronostics. Le 29 juin, il aura 63 ans ! Bobbi, qui a presque 90 ans, a expliqué que les temps étaient bien différents quand son fils est né en Ohio, aux États-Unis.

À cette époque, peu de gens comprenaient le syndrome de Down et cela a été difficile pour elle et son fils d’être acceptés par les gens.

«Il y a 62 ans, personne ne savait rien et ils les gardaient chez eux. Je veux dire, on ne sortait même pas ces enfants faire des promenades ou autres», dit-elle.

Mais aujourd’hui, c’est différent et de plus en plus de monde est sensibilisé au syndrôme de Down. Les regards et les mentalités changent, même si c’est malheureusement très lent.

«Je veux que les gens commencent à comprendre. Lorsque vous voyez l’un de nos enfants, ne vous détournez pas d’eux comme ils le faisaient dans le passé. Ce sont des gens, ce sont des dons spéciaux de Dieu et s’il vous plaît, apprenez à les aimer autant qu’ils vous aiment».

Félicitations qui fêtera bientôt ses 63 ans ! Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur ! N’hésitez pas à envoyer vos félicitations à Joey dans un commentaire !