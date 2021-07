Les Marseillais : il se pourrait que Maeva Ghennam et Milla Jasmine soient réconciliées

Encore une fois, les candidats des Marseillais se font remarquer. Mais pas de panique, Maeva Ghennam et Milla Jasmine pourraient bien être réconciliées.

Ça y est, le nouveau tournage des Marseillais a commencé. Et une chose est sûre, celui-ci s’annonce explosif. Il faut dire que les candidats semblent plus en forme que jamais.

Et pour cause, Les Marseillais se montrent une nouvelle fois déterminés à soulever la coupe. Ces derniers comptent bel et bien mettre les bouchées doubles pour atteindre leur objectif. De quoi ravir les téléspectateurs donc.

Il faut dire que cette année, leurs adversaires sont super préparés. Et pour cause, ils se sont alors donnés rendez-vous dans Objectif Reste du Monde pour se préparer à la compétition. Ainsi, ils semblent alors prêts à remporter la victoire. Trop cool !

Mais pas de panique, Les Marseillais n’ont pas pour habitude de se laisser faire. Dans la villa, ils risquent alors de montrer qui sont les patrons. Et une chose est sûre, le Reste du Monde n’a qu’à bien se tenir.

Mais ce n’est pas tout. Cette nouvelle aventure sera aussi synonyme de retrouvailles. Et pour cause, Maeva Ghennam se trouve en guerre contre de nombreux candidats. Pour le plus grand bonheur du roi des problèmes donc.

D’ailleurs, Maeva Ghennam a déjà pu retrouver Milla Jasmine. Et il semblerait que les deux jeunes femmes aient mis de l’eau dans leur vin. Et oui, ce tournage des Marseillais Vs. Le Reste du Monde réserve quelques surprises.

Personne ne peut passer à côté de la grande Maeva Ghennam. Et pour cause, la jeune femme a le don de se faire remarquer. Il faut dire qu’avec son franc-parler et sa personnalité de feu, elle ne passe jamais inaperçu dans Les Marseillais.

La candidate des Marseillais ne cesse de faire trembler les murs de la villa et s’impose alors comme la reine du clash. Et oui, la belle n’a vraiment jamais sa langue dans sa poche. Quand elle pense quelque chose, elle le dit.

D’ailleurs, ses ennemis n’ont qu’à bien se tenir. C’est le cas de Milla Jasmine. En effet, les deux jolies brunes ne se supportent plus. Alors qu’elles étaient très copines, rien ne va plus. A Dubaï, elles ne veulent même plus se croiser. Aïe !

Mais dans cette aventure des Marseillais Vs. Le reste du Monde, ces dernières n’ont vraiment pas le choix. Dans la villa, elles ont dû se retrouver. Et une chose est sûre, les téléspectateurs ne sont vraiment pas au bout de leurs surprises.

Et pour cause, les deux jeunes femmes se seraient déjà réconciliées. Le compte Instagram de Shayara TV a alors déclaré : «Milla & Maeva se sont réconciliées ! Je suis morte la façon dont elles se déclaraient la guerre pour que 3 jours après ça se fasse des maxi câlins.»

Mais pour Maeva Ghennam l’aventure ne sera pas pour autant calme. Et pour cause, la jolie brune a d’autres histoires à gérer. C’est le cas par exemple de sa relation avec Greg Yega ou encore avec Julien Tanti et sa femme.

Une chose est sûre, Maeva Ghennam n’a pas fini de se faire remarquer dans cette nouvelle aventure des Marseillais. Affaire à suivre donc.