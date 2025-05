Les hommes nigérians manquent de romantisme, selon Tiwa Savage

La star nigériane de l’Afrobeats, Tiwa Savage, a récemment partagé son point de vue sur les hommes de son pays, et son constat est sans appel : ils manqueraient de romantisme. Lors d’un entretien avec « Thoughts in a Culli » de Gram Daily, la chanteuse a reconnu leur style et leur générosité, mais a déploré leur manque de tendresse.

D’après Tiwa Savage, les hommes nigérians ont indéniablement du swag – elle les qualifie même de « swaggicious » – mais ils ne brilleraient pas par leur côté romantique. « Ils savent comment se démarquer et dépenser de l’argent, mais je ne recherche pas cela », a-t-elle confié.

Si la musicienne reconnaît leur générosité, elle laisse entendre que l’attention et les gestes affectueux sont tout aussi importants pour elle. Une remarque qui pourrait relancer le débat sur les attentes amoureuses dans les relations modernes au Nigeria.