Les chiens frère et sœur se reconnaissent immédiatement en se rencontrant dans la rue pour la première fois

Ce devait être une simple promenade pour deux chiens. Chacun avec sa famille, chacun heureux de gambader. Et cela s’est transformé en réunion de famille inattendue !

Lorsque Monty et Rosie se sont rencontrés dans la rue, ils ont immédiatement su qui était l’autre et sont tombés dans les pattes l’une de l’autre. Les deux cockapoos (un croisement entre un cocker et un caniche) ne s’étaient jamais vus depuis qu’ils étaient chiots !

En juin dernier, le frère et la sœur sont nés dans une portée de six chiots. Susan Killip, la propriétaire de Rosie a déclaré à The Dodo que Monty et Rosie étaient toujours ensemble étant bébés.

Les deux chiots ont été adoptés et ont perdu le contact. Jusqu’à ce qu’ils se rencontrent dans la rue le mois dernier. «C’était tellement beau qu’ils ont tous deux sauté et se sont étreints», a déclaré Susan Killip. «C’était incroyable qu’ils se soient reconnus après ne pas s’être vus pendant dix mois.»

L’histoire adorable a été partagée sur Twitter par Libby Pincher, qui a raconté comment son père a regardé leur rencontre et a découvert que les amis à quatre pattes étaient frère et sœur.

Beaucoup de gens sont convaincus que Monty et Rosie se sont souvenus l’un de l’autre. Cependant, certains utilisateurs en ligne ne sont pas aussi sûrs de cela.

Ce qui est certain, c’est que Monty et Rosie vont désormais se revoir beaucoup plus souvent. Leurs propriétaires l’ont promis !