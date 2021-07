Les avocats de NBA YoungBoy soutiennent que la sortie d’albums studio l’aidera à éviter la prison

NBA YoungBoy reste derrière les barreaux en attendant son procès pour possession d’armes fédérales, mais le rappeur de Louisiane utilise toutes les options à sa disposition pour retrouver sa liberté.

Mardi 20 juillet, les avocats de YoungBoy ont fait valoir que le rappeur devrait être remis à la garde d’un professionnel de la sécurité privée agréé qui pourrait assurer la sécurité du rappeur 24 heures sur 24 et plus, selon AllHipHop.

Les avocats ont également suggéré à YoungBoy de soumettre des rapports réguliers aux services de mise en état, de surveillance électronique et de fournir une preuve d’emploi rémunéré en tant qu’artiste pour Atlantic Records.

Après s’être déjà vu refuser la possibilité d’ égaler une demande de libération sous caution de 540 000 $, le conseiller juridique de YoungBoy a fait valoir que les forces de l’ordre avaient violé ses droits aux quatrième, cinquième et sixième amendements lorsqu’il a été arrêté en septembre 2020 et ne lui a pas lu ses droits Miranda.

En avril, YoungBoy a plaidé non coupable à un chef de criminel en possession d’une arme à feu et à un chef de possession d’une arme à feu non enregistrée.

Alors que YoungBoy continue de passer par tous les canaux légaux afin de retourner dans le monde libre, il a trouvé des fans ravis de la musique qu’il a enregistrée avant son arrestation.

En juin, il a prêté un couplet à Tyler, l’album n°1 du créateur CALL ME IF YOU GET LOST et le morceau phare «WUSYANAME» avec Ty Dolla $ign.

En plus d’un échantillon de «Back Seat (Wit No Sheets)» de H-Town, le couplet invité de YoungBoy a été salué alors qu’il donnait aux fans un bref aperçu de ses sentiments sur l’amour.

«Ce Kentrell Lit Top, ces gens ne m’aiment pas comme tu l’as dit», a-t-il écrit à propos de fausses personnes qui n’avaient pas leurs meilleures intentions avec lui. «Tu me manques beaucoup, je m’excuse et à bientôt.»