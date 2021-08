Les 3 clubs qui peuvent se permettre Lionel Messi après avoir quitté Barcelone

Lionel Messi va enfin quitter Barcelone après que le club espagnol a confirmé que le 6 fois vainqueur du Ballon d’Or ne continuerait pas au club. Nous examinons les 3 meilleurs clubs pour lesquels Lionel Messi pourrait jouer.

Le monde du football a été plongé dans une grande frénésie avec l’annonce que Lionel Messi ne continuerait pas à Barcelone cette saison.

Les géants de la Liga l’ont fait savoir dans une publication sur leur site officiel jeudi soir, indiquant «des obstacles financiers et structurels» expliquant pourquoi le capitaine argentin ne peut pas rester au Camp Nou.

Ainsi, pour la première fois de sa carrière senior, Lionel Messi cherchera à rejoindre un nouveau club et d’autres clubs auraient de manière réaliste une chance de signer sans doute le plus grand joueur de tous les temps.

Tout mouvement pour le joueur sera un transfert gratuit, avec seulement un salaire requis, car le contrat de Messi avec Barcelone a déjà expiré le 30 juin.

Il y a eu plusieurs spéculations, rumeurs et quasi-déplacements dans le passé, mais maintenant nous allons regarder en haut 3 clubs réalistes qui peuvent signer le magicien argentin.

Manchester City : Champions d’Angleterre, Manchester City est le club avec le plus de chances de signer Messi. La présence de Pep Guardiola, les poches profondes du club riche en pétrole, la présence de coéquipiers de classe mondiale et la quasi-certitude de remporter des trophées plaident tous en faveur de cette décision. Il a été question de retrouvailles entre Guardiola et Messi; c’est la première fois que cela semble vraiment possible.

PSG : Club parisien, le PSG a maintes fois évoqué la possibilité de signer le sextuple Ballon d’Or. Bien qu’il ait déjà signé plusieurs signatures de haut niveau cet été, le PSG a les moyens de financer l’énorme salaire qui serait nécessaire pour que l’Argentin joue dans n’importe quel club.

De plus, une réunion avec l’ancien copain, Neymar, est un énorme avantage pour le PSG pour convaincre Messi de se joindre à nous. C’est peut-être la dernière pièce du puzzle de l’UEFA Champions League pour le club français.

Manchester United : les mastodontes de la Premier League United sont des outsiders dans la course à la signature de Lionel Messi.

Devant des clubs comme Chelsea, l’Inter Milan, la Juventus et Liverpool ; Manchester United a le poids financier et mondial pour conclure cet accord. Un déménagement vers United ou d’autres clubs, pas City ou le PSG n’aurait de sens que sur le plan financier mais pas tant sur le plan sportif.