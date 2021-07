L’équipe africaine qui peut détrôner le Real Madrid et être la plus championne de l’histoire

Les Al-Ahly se sont consacrés dans une nouvelle Ligue des champions africaine, et sont proches en titres, du plus grand vainqueur au monde.

El Al-Ahly d’Egypte a battu les Kaizer Chiefs d’Afrique du Sud 3-0 en finale de la Ligue des champions africaine, disputée ce samedi dans la ville de Casablanca, au Maroc.

Le club africain du Caire a décroché son dixième titre dans cette compétition et décroché sa 27e étoile dans les tournois internationaux, ne restant qu’à deux du géant du Real Madrid d’Espagne (29).

Nouveau titre remporté par Al-Ahly, le plus grand club d’Afrique et qui se bat pour être celui avec le plus de trophées au monde, incontestablement une marque impressionnante.

«Les Diables rouges» asseoir un peu plus leur domination continentale, après avoir remporté leur quatrième Ligue des champions africaine au cours des dix dernières années (2012, 2013, 2020 et 2021). Dans ce cas, ils ont battu les Kaizer Chiefs sud-africains par un 3 contre 0 retentissant.

Grâce à ce trophée, l’équipe égyptienne participera à la prochaine Coupe du monde des clubs au Japon, aux côtés de Chelsea par exemple, le dernier champion de Ligue des champions.

En plus d’être très proches du Real Madrid, qui n’a plus remporté de trophée international depuis 2018, les Égyptiens étendent de plus en plus leur domination sur le continent africain.

Ses dix étoiles sont le double de celles obtenues par ses proches rivaux, comme le Zamalek (Egypte) et le TP Mazembe (Congo), tous deux avec 5. Entre autres données particulières de ce club, Al-Ahly n’était qu’à un trophée d’atteindre le Real Madrid en titres internationaux actuels.

De plus, comme l’a rapporté l’utilisateur «RMCF Identity» sur Twitter, l’équipe égyptienne est l’équipe avec les titres internationaux les plus officiels du 21e siècle, en remportant 16 (2 de plus que le Real Madrid).