L’épouse d’Akon demande le divorce après 29 ans de mariage

Tomeka Thiam, épouse du chanteur sénégalo-américain Akon, a déposé une demande de divorce quelques jours avant ce qui aurait marqué leur 29ᵉ anniversaire de mariage.

Le document, enregistré le 11 septembre dans le comté de Fulton, en Géorgie, évoque des « différences irréconciliables ». Tomeka sollicite la garde légale conjointe de leur fille de 17 ans, ainsi qu’une pension alimentaire. Elle souhaite également que la requête déposée par Akon soit rejetée.

Mariés en septembre 1996, Akon et Tomeka ont toujours préservé leur vie privée malgré la notoriété mondiale du chanteur, révélé dans les années 2000 avec des titres devenus incontournables. Depuis, l’artiste de 52 ans partage son temps entre musique, affaires et projets philanthropiques en Afrique.

La décision de justice à venir déterminera les modalités de garde et de pension. Une étape qui met fin à près de trois décennies d’union, au moment même où le couple aurait dû célébrer sa longévité.