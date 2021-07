Lena Dunhamn pose en maillot pour remercier ses fans d’avoir créé une communauté bienveillante et inclusive

En début de semaine, Lena Dunhamn a publié un long post sur Instagram, véritable cri du cœur à l’intention de sa communauté.

«C’est un moment de gratitude – non pas pour le soleil (même si c’est sûr que c’est doux après toute cette pluie à Londres, et je pensais que j’aimais la pluie…) Et pas pour ce maillot de bain non plus (même si c’est assez génial quand quelque chose est à la fois couvert de cœurs ET en plus s’adapte à un ventre ample)», a écrit la créatrice de Girls en légende de deux selfies pris en maillot de bain dans son jardin.

«Non, cette gratitude est pour VOUS. C’est facile de plonger dans un terrier, de hurler contre la façon dont Internet est mauvais, faux et détruit notre tissu social et blablabla, mais cette communauté, ici sur Instagram, a été constamment aimante, bonne et connectée depuis si longtemps», a-t-elle poursuivi.

Les doigts dans l’herbe

Après quoi Lena Dunham a remercié ses fans de lui avoir permis de partager ses «plus durs moments comme les plus doux» mais aussi et surtout son art, se comparant à un «fantôme» qui hante la Terre sans comprendre les gens qui s’y trouvent.

«Alors c’est juste un mot pour vous dire merci. Je suis avec vous et pour citer mon amour Taylour (Paige), souvenez-vous de mettre vos doigts dans l’herbe. Je viens de le faire et ça aide, avec tout. Puis j’ai vu une limace alors je suis retournée derrière le bureau mais vous savez, je gagne des points pour avoir essayé, non ?», a-t-elle continué.