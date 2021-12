L’élection miss monde a été reportée pour une raison connue de tous !

Le report de cette élection a pour raison fondamentale, la présence de trop nombreux cas de Covid chez les participantes. La suite vous détaillera tout.

En effet, alors que tout le monde attendait avec impatience la finale de Miss Monde dans la nuit du jeudi 16 décembre, Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France a tiré la sonnette d’alarme dans sa story Instagram en publiant : « je voulais vous donner des nouvelles de Miss Monde. Depuis hier soir, je suis très inquiète. J’ai régulièrement les délégués de l’organisation qui me contactent et me disent qu’il y a beaucoup de cas de Covid dans les équipes et chez les Miss. Malheureusement, April Benayoum vient de m’appeler pour me confirmer cette information et a priori, elle ne sait pas – elle-même – si l’élection aura lieu ce soir. »

Des craintes qui se sont révélées fondées. Car, la nouvelle est tombé à 18 heures, le comité d’organisation de ladite compétition a publié un long communiqué de presse afin d’expliquer les raisons de cette défection. « Miss Monde 2021 reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico pour des raisons de santé et de sécurité des candidates, du personnel, de l’équipe et du grand public », commence ainsi le communiqué, diffusé sur Instagram.

Une reprogrammation prévue dans les 90 prochains jours

Le comité annonce ainsi que la finale devrait être reprogrammée dans les 90 prochains jours. Elle devrait toujours se tenir au Coliseum Jose Miguel Agrelot de Porto Rico. Mais avant ça, le comité dit avoir mis en place un protocole très strict ! De fait, ils ont informé les autorités de Porto Rico de la situation. De plus, les mesures sanitaires ont été renforcées. En cause : les cas Covid détectés dès le mercredi 15 décembre et au matin du 16.

« La prochaine étape, selon les experts médicaux, est une mise en quarantaine immédiate, en attendant une observation et des tests supplémentaires, conformément aux meilleures pratiques dans des situations comme celle-ci…Ce n’est qu’une fois, et seulement une fois, que les concurrents et les membres du personnel auront reçu l’autorisation des responsables et des conseillers de la santé, que les concurrents et les membres du personnel pourront retourner dans leur pays d’origine », a écrit le comité dans son communiqué.