Le vestiaire barcelonais dégoûté par la baisse de salaire imposée par Laporta

Des divergences commencent entre plusieurs joueurs de l’effectif actuel, qui jugent injustes les critères retenus pour réduire les jetons annuels.

A trois semaines du début de la saison, le FC Barcelone continue d’avoir de sérieux problèmes financiers qui l’empêchent d’enregistrer les quatre signatures qu’il a faites jusqu’à présent ainsi que de renouveler le contrat de l’Argentin Leo Messi, avec la réduction des salaires de certains footballeurs de l’équipe actuelle sont la seule échappatoire que le président de l’équipe du Barça, Joan Laporta, a trouvée jusqu’à présent.

Cependant, Mundo Deportivo révèle aujourd’hui la colère qui existe dans le vestiaire barcelonais de certains joueurs, qui jugent injustes les critères retenus pour réduire les jetons annuels, comprenant que la chose la plus logique serait une réduction équitable pour chacun des footballeurs de l’équipe dirigée par l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman, et de ne pas focaliser l’attention sur les footballeurs qui gagnent le plus, et qui sont principalement ceux qui devraient pardonner le plus d’argent en cas d’acceptation de cette baisse de salaire.

Selon ces informations, les acteurs les plus importants du vestiaire du Barça n’ont à aucun moment nié leur intention de réduire leurs salaires si cela aidait Barcelone à atteindre son objectif financier sur ce marché des transferts, mais ils jugent négatif que chaque joueur négocie les conditions de leur réduction de salaire individuellement et qu’aucune tentative n’est faite pour négocier une réduction au niveau du groupe, ceci étant un autre incendie qui est maintenant généré dans un Camp Nou où l’incertitude est maximale face à une saison qui ne semble pas être facile pour l’équipe catalane.