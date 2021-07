Le tribunal fixe la date du procès de Naira Marley pour fraude à la carte de crédit

Le juge Nicholas Oweibo de la Haute Cour fédérale d’Ikoyi, Lagos, a annoncé une date pour la reprise du procès du chanteur nigérian populaire, Afeez Fashola, mieux connu sous le nom de Naira Marley.

On pourrait rappeler que Naira Marley faisait face à une accusation de 11 chefs d’accusation à la limite de complot, possession de cartes contrefaites et fraude en 2019.

Le deuxième témoin de l’EFCC, en la personne de M. Anosike Augustine et d’un expert médico-légal de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC), a raconté comment il avait analysé le contenu d’un iPhone 11 prétendument récupéré de Naira Marley au cours de l’enquête.

Dans sa soumission, il a révélé au juge Nicholas Oweibo de la Haute Cour fédérale de Lagos qu’il avait produit un rapport de ses conclusions après avoir extrait et analysé les preuves récupérées du téléphone du musicien.

Lorsque l’EFCC a proposé de présenter le rapport de 30 pages, l’avocat de Naira Marley et avocat principal du Nigéria, Olalekan Ojo, s’est opposé à la soumission du document en insistant sur le fait qu’il ne faisait pas partie des documents présentés à l’équipe de défense et qu’il son contenu.

L’avocat de l’accusation, Bilkisu Buhari, a déclaré que le sujet était prévu pour le contre-interrogatoire du deuxième témoin à charge (PW2) Anosike lors de la réouverture du procès.

Akinwale Kola-Taiwo, avocat des accusés, s’est opposé et a demandé un report du tribunal. Le juge Oweibo a approuvé la demande de la défense et a reporté l’affaire aux 5, 6 et 7 octobre 2021.