Le tournage de «Black Panther : Wakanda Forever» a commencé à Atlanta

À l’été 1996, Will Smith – déjà une star éprouvée du Hip Hop – est devenu une célébrité internationale après la sortie de son film Independence Day.

Le film est crédité d’avoir fait naître le blockbuster moderne, fracassant les records du box-office jusqu’à la distinction la plus grossière de l’année ainsi qu’un Academy Award pour les meilleurs effets visuels.

Mais la performance charismatique et militante de The Fresh Prince en tant que capitaine de marine Steven Hiller était presque menacée de ne jamais se produire selon le combo réalisateur et producteur du film Roland Emmerich et Dean Devlin.

S’exprimant franchement avec The Hollywood Reporter pour une plongée rétrospective pour le 25e anniversaire du film, Emmerich a révélé que les décideurs de la 20th Century Fox pensaient que le teint de Will Smith ne résonnerait pas avec le public au moment d’acheter et de vendre le projet à l’international.

«Non, nous n’aimons pas Will Smith», a déclaré Roland Emmerich au studio. «Il n’a pas fait ses preuves. Il ne travaille pas sur les [marchés] internationaux.

Dean Devlin s’est souvenu qu’une composante raciale était un facteur en disant: «Ils ont dit: «Vous avez choisi un Noir dans cette partie, vous allez tuer des étrangers [au box-office].

«Notre argument était : ‘Eh bien, le film parle d’extraterrestres. Ça va bien aller à l’étranger. C’était une grande guerre, et Roland a vraiment défendu [Smith] – et nous avons finalement gagné cette guerre.

Emmerich a finalement lancé un ultimatum : soit passer à autre chose avec Jeff Goldblum et Will Smith dans les rôles principaux, soit ils déplaceraient le film vers Universal Studios.

Bien que quelques décennies plus tard et des entrées dans le livre des records, il peut admettre qu’il est né avec un visage impassible. «Je ne pense pas que cela aurait été une possibilité [de déplacer réellement des studios], mais c’était une grande menace», a-t-il déclaré.

Independence Day a continué à gagner 817 millions de dollars dans le monde, faisant de Will Smith une vedette permanente d’Hollywood et la conversation susmentionnée sans objet en même temps.

Cependant, une opportunité de platine a été manquée sans avoir le rap de The Fresh Prince sur la bande originale. Pour son prochain rôle principal d’extraterrestre – Men In Black en 1997, Will Smith a sorti le single du même nom qui a été le fer de lance de la deuxième vague de sa carrière Hip Hop et a remporté une victoire en 1998 pour le meilleur Rap en solo.

