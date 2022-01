Le terrifiant cratère « Porte de l’Enfer » qui a brûlé pendant 50 ans va finalement être éteint

Ibra (nom d’emprunt), se présentant comme manager d’un maquis, comparaissait devant le TGI de Ouaga I, le 6 janvier 2022, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires, de menace et de viol sur une jeune femme que nous nommons Vivi ( nom d’emprunt).

A la barre, Ibra a reconnu avoir giflé Vivi ce jour-là mais sans plus. Il a catégoriquement nié l’avoir violée. En effet, a-t-il expliqué devant les juges, il a invité Vivi qui est une habituée de son maquis à sortir le jour des faits, qui remonte au mois d’octobre 2021.

«Je l’ai appelée à 21hr pour convenir du rendez-vous et je suis allé la chercher dans son quartier à Somgandé, c’était la première fois que j’allais chez elle», raconte-t-il à la barre.

Ainsi, selon toujours ses explications, leur première escale pour passer la soirée a été au quartier Tampouy, ensuite ils se sont rendus à Cissin pour continuer à «s’enjailler». Il faisait finalement tard, autour de 3hr du matin, indique Ibra, lorsque Vivi lui a demandé de la ramener chez elle.

«Je lui ai dit que comme il se faisait tard, ce ne serait pas rassurant pour sa sécurité et je lui ai proposé de louer une chambre dans une auberge pour qu’elle y passe la nuit et rentre le lendemain», poursuit l’accusé.

Aussi, ajoute-t-il, que c’est après avoir payé la note de la chambre à la réception et sur le point de prendre congé de Vivi, que celle-ci a commencé à se plaindre qu’il ne pouvait pas la laisser toute seule et partir. «Elle a commencé à se plaindre, à parler beaucoup beaucoup», affirme Ibra qui soutient que le gérant de l’auberge est même venu toquer à leur porte pour leur demander de faire du silence.

Et c’est sur ces entrefaites, maintient le prévenu qu’une altercation a eu lieu entre lui et Vivi parce que cette dernière lui aurait donné un coup sur le dos. «Elle m’a tapé au dos et j’ai eu mal, c’est là que je me suis retournée et je l’ai giflée mais je lui ai ensuite demandé pardon», laisse entendre Ibra qui dit avoir finalement décidé de rester pour lui tenir compagnie.

Ce ne serait qu’au petit matin vers 5hr qu’ils auraient quitté les lieux, et Vivi fâchée contre lui, serait partie devant à pieds en dépit de ses interpellations.

Quant à Vivi, elle rapporte une autre version des faits. Après qu’elle ait demandé à Ibra de la ramener chez elle vers 2hr du matin, dit-elle, celui-ci l’aurait conduite à une auberge à sa grande surprise. «Quand je me suis rendue compte que c’est dans une auberge qu’il m’emmenait, j’ai sauté de la moto et je lui ai dit que je ne voulais pas». De là, Vivi explique qu’ils se sont mis à se disputer devant l’auberge parce qu’elle ne voulait pas y entrer au point de créer un attroupement autour d’eux.

Aussi, confie-t-elle, au Tribunal, qu’elle a perdu connaissance entre temps sans pour autant donner d’explications claires sur les circonstances de son évanouissement.

Toutefois, conte-elle, elle a repris connaissance dans une des chambres de l’auberge avec Ibra, couché en «caleçon» à ses côtés. «Quand je me suis réveillée, il était entrain de mettre ses doigts dans mon se», révèle en outre la victime soutenant qu’elle s’est mise à crier et à pleurer pour marquer son refus. Néanmoins, à la question du Tribunal de savoir s’il y a eu des relations suelles entre eux, la réponse de Vivi est formelle «non».

Devant ces deux déclarations contradictoires, le Tribunal a en denier recours décidé de renvoyer le dossier au 13 janvier 2022 afin de faire comparaître le gérant de l’auberge et recueillir son témoignage pour permettre «la manifestation de la vérité».