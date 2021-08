Le Real Madrid veut signer un ami de Hirving Lozano : qui est la star que Carlo Ancelotti veut ?

Kalidou Koulibaly qui joue en tant que défenseur central et se caractérise par sa grande puissance physique, à l’âge de 30 ans est une excellente option pour renforcer la défense du Real Madrid.

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti se prépare pour le début de la saison et se concentre sur la restructuration de son équipe.

Les départs de deux emblèmes de la maison blanche comme Sergio Ramos qui a émigré au Paris Saint-Germain et Raphaël Varane qui s’est présenté à Manchester United. Le coach transalpin garde Kalidou Koulibaly en ligne de mire.

Mais Napoli hésite à le laisser partir et d’autres équipes sont également intéressées et pourraient faire une offre solide pour Koulibaly. Le PSG et Manchester United ont récemment pris contact avec l’institution.

De plus, il semble qu’il sera l’un des piliers de Luciano Spalletti dans l’entité partenopea. Ainsi les revendications économiques des Italiens s’élèvent au chiffre non négligeable de 60 millions d’euros pour accepter son départ du stade Diego Armando Maradona.

Par conséquent, tout porte à croire que ce sera une mission vraiment complexe. Ancelotti serait ravi de l’ajout de Koulibaly, mais est conscient de la politique de transfert austère du 13 fois vainqueur de la Ligue des champions en raison de la pandémie de coronavirus. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2023. L’international sénégalais est incessible pour Spalletti.

Kalidou Koulibaly et son attitude solidaire

Kalidou Koulibaly qui évolue au poste de défenseur central et se caractérise par sa grande puissance physique et sa grande solidarité. Cela a été démontré ce mardi, mettant en vedette dans un grand geste avec plusieurs sans-abri en plein hiver et froid italien.

«J’ai vu une silhouette familière, c’était notre ‘rock’. Je me suis approché de lui, je l’ai salué et j’ai réalisé qu’il donnait des vestes à ses concitoyens pour les protéger du froid. On les juge souvent à ce qu’ils font sur le terrain, mais c’est le mieux qu’il puisse faire», a déclaré un fan de Naples.

En fait, ceux qui ont de la mémoire sauront que ce n’est pas le premier geste caritatif des sénégalais, luttant toujours contre le racisme et défendant des causes justes.

Le défenseur, loin de la reconnaissance sociale et à la recherche d’un profil bas, s’est arrêté avec sa voiture à un feu tricolore dans les rues de Naples pour donner des vêtements chauds à un groupe de sans-abri défavorisés.

Les images ont été rendues publiques par un témoin, Paolo Leccia, qui a reconnu la star d’Azzurri et n’a pas hésité à immortaliser l’instant et à le partager sur les réseaux pour faire connaître au monde le côté solidaire de Koulibaly.