Le Real Madrid pense que Kylian Mbappé sera madrilène cette...

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est possiblement imminent. Selon plusieurs sources en Espagne, le club madrilène est très confiant et veut boucler ça rapidement.

Et si le Real Madrid annonçait ce vendredi 27 août que Kylian Mbappé était un nouveau joueur de la maison blanche ? C’est un scénario plausible selon plusieurs sources concordantes qui affirment que la tendance est favorable à une arrivée rapide de l’attaquant français.

Et pour cause, le Real et le PSG ont tous les deux intérêts à ce que l’affaire soit classée, dans un sens comme dans l’autre, le plus tôt possible. D’autant plus pour le club français s’il souhaite pouvoir se retourner sur cette fin de mercato.

Ce vendredi, le journaliste Mario Cortegana a ainsi rapporté qu’il y avait de fortes chances pour que la question soit réglée cette semaine avant le prochain match du PSG, dimanche. Il ajoute également que les gens proches du club avec qui il a pu échanger ces dernières heures pensent tous que Mbappé sera au Real Madrid cette semaine.

La revue MadridistaReal, très bien informée sur ce mercato, va dans le même sens en évoquant que tout peut aller très vite tandis que Radio Marca va plus loin ce midi en affirmant que le transfert pourrait être annoncé ce vendredi. À suivre…