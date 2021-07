Le Real Madrid contraint de vendre deux stars pour gagner de l’argent : qui ils sont et combien d’argent ils laisseraient

Le transfert de marché du Real Madrid est très chargé cette saison, et maintenant il surprend tout le monde en mettant en vente deux de ses stars, dans le but de gagner de l’argent.

La présence du Real Madrid sur le marché des transferts actuel augmente au fil des semaines. Avec un mercato qui s’annonçait plutôt calme au Santiago Bernabéu, la réalité est loin des prévisions optimistes que beaucoup prédisaient.

La situation de Sergio Ramos était tout à fait gérable, son départ à coût zéro vers le Paris Saint-Germain était déjà prévu avec la signature de David Alaba du Bayern Munich au même prix, mais ce qui n’était pas scellé c’est le transfert de Raphaël Varane qui est déjà confirmé.

Enfin, si le départ du défenseur français finissait par se confirmer, on parlerait de ce que le Real Madrid aurait perdu son partenaire de départ sur le même marché.

Le Real Madrid et Manchester United ont repris contact et évoqué le transfert de Raphaël Varane dans l’équipe anglaise et il semble que cette fois les choses soient très sérieuses.

L’équipe merengue est pratiquement obligée de vendre le Français puisqu’elle est dans sa dernière année de contrat et pourrait finir par partir gratuitement à la fin de la saison, ce qui serait négatif pour les intérêts économiques.

De son côté, le Real Madrid reste déterminé à se débarrasser des services d’Isco Alarcón, malgré le fait que le joueur donne un bon niveau en cette pré-saison, car ils sont conscients que son départ peut rapporter une bonne poignée d’euros et aussi économiser un salaire assez élevé.

Le footballeur de Malaga est vrai qu’il joue depuis plusieurs saisons à un très mauvais niveau, un match étrange qui peut être sauvé, mais en général, il n’a pas été à son meilleur moment physique ou sportif, donc le club semble prêt à le laisser entrer. ce marché toujours et quand ils recueillent ce qu’ils espèrent entrer pour lui.