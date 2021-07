Le Real Madrid a rejeté un échange entre Raphaël Varane et Paul Pogba

L’équipe anglaise a mis cette possibilité sur la table, mais les meringues ont voulu prendre le cash.

Le Real Madrid a passé de nombreux jours à négocier avec Manchester United au sujet du départ de Raphaël Varane puisque le Français était l’un des grands objectifs des Anglais et qu’il n’y avait pas non plus de possibilité de le convaincre de rester plus longtemps au Santiago Bernabéu.

L’équipe merengue a traité plusieurs propositions des Diables rouges et l’une d’entre elles était un échange contre Paul Pogba, ce que Florentino Pérez n’a pas accepté car il préférait l’argent comptant.

Comme il s’est passé, cet éventuel échange était sur la table du président merengue, cependant, Florentino Pérez a décidé de ne pas l’accepter et a voulu que l’équipe anglaise lui paie les 50 millions d’euros que Varane a coûtés en liquide.

L’offre de Manchester United consistait en un échange propre, c’est-à-dire sans argent impliqué, joueur par joueur, quelque chose que le dôme merengue n’aimait pas du tout car ils préféraient l’argent sonnant et trébuchant pour commencer à économiser pour la signature de Kylian Mbappé, le vrai rêve de l’équipe blanche.

Paul Pogba a toujours été un footballeur étroitement lié au Real Madrid puisque Florentino Pérez avait toujours aimé Florentino Pérez et l’ancien entraîneur, Zinedine Zidane, cependant, lorsqu’ils ont eu la réelle opportunité d’être embauchés, ils ont reculé et ont préféré l’argent.

Mais ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que le Français met fin à son contrat avec Manchester United à la fin de la saison qui est sur le point de commencer et que l’équipe blanche pourrait avoir la possibilité de le signer sans frais dès la fin de leur relation à Old Trafford.