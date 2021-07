Le Real Madrid a fixé une date : quand reviendront-ils au Santiago Bernabéu ?

Récemment, via les réseaux sociaux, le Real Madrid a partagé une vidéo sur l’avancement des travaux de rénovation du stade Santiago Bernabéu, leur domicile naturel et dans lequel ils n’ont pas joué depuis plus d’une saison.

Mercredi dernier, le 30 juin, le calendrier des matches du Real Madrid était connu dans ce qui sera le match de la Liga lors de la saison 2021/2022.

Selon des informations en provenance d’Espagne, la boîte merengue rentrerait dans son domicile, le Santiago Bernabéu, le 11 ou le 12 septembre.

Et est-ce que la Maison Blanche, la dernière fois qu’ils ont utilisé leur stade, c’était lors de la victoire 2-0 contre Barcelone, lorsque Vinicius Junior et Mariano Díaz ont marqué. C’était le 1er mars 2020, avant que le monde ne s’arrête en raison de la pandémie de coronavirus, qui a retenu le football pendant plusieurs mois.

En raison de cet arrêt et du réaménagement déjà prévu du théâtre La Castellana, l’équipe blanche de la capitale espagnole a décidé de jouer ses matchs à domicile au stade Alfredo Di Stefano ; Une petite scène dans laquelle les spectateurs ne sont jamais entrés, à l’intérieur du siège sportif du club, et dans laquelle le titre de Ligue a été obtenu, pour la campagne 2019/2020.

«Le travail est conçu pour qu’il puisse continuer et que le public puisse entrer pour regarder les jeux», a déclaré récemment Florentino Pérez, président de l’institution, sur El Transistor, une émission de radio en Espagne.

Il faut également garder à l’esprit que le gouvernement espagnol a décrété qu’à partir du 24 juillet, les sites sportifs pourraient avoir une présence publique, oui, on ne sait pas encore si la capacité sera de 100 % ou sera réduite, compte tenu du fait que la région ibérique le pays a déjà traversé les moments les plus bruts dus au covid-19.

