Le rappeur SDM s’oppose à l’intelligence artificielle dans ses morceaux

Alors que l’intelligence artificielle se fait une place dans les studios, SDM, l’un des poids lourds du rap français, a clairement fait savoir qu’il ne l’utiliserait jamais dans sa musique.

« Quand j’ai un truc à dire, il faut que ça vienne de moi. Ça ne peut pas venir d’une intelligence artificielle », confie-t-il dans une interview à l’AFP vendredi 15 août. Pour lui, l’authenticité prime sur les solutions technologiques.

L’artiste, connu pour Bolide allemand et son duo Dolce Camara avec Booba, admet seulement se servir de ChatGPT comme moteur de recherche, « un peu comme Google ». « Je ne l’utilise même pas pour écrire un mail », précise-t-il avec un sourire. Mais en studio, aucune assistance algorithmique n’est permise.

Pour SDM, créer une voix par IA est impensable. « S’il y a une voix que j’ai envie de faire, je préfère inviter un ou une artiste qui a la voix que je recherche. C’est la musique qui me touche et surtout l’humain », explique-t-il.

Le rappeur ne critique pas ses collègues qui ont recours à ces outils. Interrogé sur Jul, récemment soupçonné d’avoir utilisé l’IA pour Toi et moi, SDM reconnaît la qualité du travail : « C’est un son que j’aime beaucoup et c’est super bien fait ! À chacun sa manière de l’utiliser. Personnellement, ça sera jamais. »

Sa méthode à lui est simple : rester vrai. « Il suffit d’être vrai, c’est ce qui touche le public. Quand tu travailles trop ta musique, quand tu fais trop de calculs… ça ne le fait pas », conclut SDM, fidèle à une approche humaine et instinctive de la création musicale.