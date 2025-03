Le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison pour meurtre

Le rappeur MHD a été condamné ce vendredi 28 février 2025 en appel, à Créteil, à 12 ans d’emprisonnement pour le meurtre d’un jeune homme dans le cadre d’un règlement de comptes entre cités parisiennes rivales, survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Cette condamnation est identique à celle prononcée en première instance par la cour d’assises de Paris en septembre 2023.

L’affaire remonte à une sombre nuit de juillet 2018, dans le Xe arrondissement de Paris. Loïc, un jeune homme de 23 ans originaire de la cité de la Grange-aux-Belles, a été violemment agressé par un groupe d’une dizaine d’individus provenant de la cité rivale des Chaufourniers, également surnommée la « cité rouge ». Percuté par une Mercedes, passé à tabac et lacéré de coups de couteau, Loïc est décédé quelques dizaines de minutes après le départ de ses agresseurs.

Lors de ce procès en appel, qui s’est ouvert le 18 février, MHD et deux autres coaccusés comparaissaient libres. Vendredi matin, avant le verdict, le rappeur a une nouvelle fois affirmé son innocence à la barre : « Tout ce que j’ai à dire, c’est que je n’ai pas participé à ces faits. Je suis la cible parfaite. » Son avocat, Me Romain Ruiz, a plaidé l’acquittement, insistant sur les failles du dossier et l’absence de preuves matérielles directes.

Cependant, l’accusation a requis « entre douze et quinze ans » de réclusion criminelle contre MHD, soulignant la gravité des faits et la nécessité de rendre justice à la victime. Jeudi, l’avocat général avait rappelé les témoignages accablants et le contexte de la « loi du silence » qui entoure souvent ce type d’affaires.

À l’annonce du verdict, MHD a vacillé, visiblement sous le choc. Des pleurs se sont élevés des bancs de la salle d’audience, bondée et jusqu’alors silencieuse. Après de brèves étreintes avec ses proches, le rappeur a quitté la salle menotté, marquant un tournant dramatique dans sa carrière et sa vie personnelle.

Outre MHD, l’un de ses coaccusés a également écopé d’une peine de 12 ans d’emprisonnement, tandis qu’un autre a été condamné à 10 ans. Un quatrième accusé a, quant à lui, été acquitté par la cour d’assises du Val-de-Marne.