Le rappeur Booba placé sous contrôle judiciaire avant son procès

Le rappeur Booba, sera jugé début décembre à Paris pour injures à caractère discriminatoire et cyberharcèlement, a annoncé le parquet de Paris jeudi 11 septembre.

Les faits concernent des messages publiés sur X en janvier 2024 visant la journaliste Linh-Lan Dao et l’essayiste Tristan Mendès France. Il encourt jusqu’à deux ans de prison et plusieurs milliers d’euros d’amende.

Présenté début septembre à un magistrat, Booba a été placé sous contrôle judiciaire. Il ne peut entrer en contact avec les victimes et doit verser une caution en attendant l’audience. Ses avocats, Me Marie Roumiantseva et Gilles Vercken, ont assuré que le rappeur « est parfaitement serein » et réservera ses explications au tribunal.

Une journaliste se constitue partie civile

Linh-Lan Dao, visée par des messages à caractère raciste et un harcèlement en ligne, se constituera partie civile. Son avocate, Ilana Soskin, a dénoncé le flot de messages insultants et discriminatoires relayés par des internautes. « Le harcèlement et les injures à raison de son origine ne peuvent rester impunis », a-t-elle déclaré.

Pour Tristan Mendès France, les messages étaient associés à des images offensantes et ont suscité des commentaires à connotation antisémite. L’essayiste a précisé qu’il ne se porterait pas partie civile mais a souligné l’ampleur de la diffusion et la gravité des propos.

Ce procès marque une nouvelle étape dans les démêlés judiciaires du rappeur, régulièrement critiqué pour ses publications sur les réseaux sociaux.