Le mystère est clos : ils révèlent la clé du succès de N’Golo Kanté

N’Golo Kanté est sans conteste l’une des figures du moment. Récemment champion de l’UEFA Champions League, son nom sonne fort pour rester avec le Ballon d’Or. Saura-t-il le gagner ?

N’Golo Kanté continue de marquer des points pour remporter un prix individuel auquel beaucoup aspirent. Après avoir été le meilleur bleu en demi-finale de la compétition continentale maximale contre le Real Madrid avec neuf duels gagnés, six dribbles et sept récupérations, il a été proclamé champion d’Europe avec Chelsea et a été nommé MVP de la finale pas monotone que les gros lots finissent par les emporter vers l’avant.

Beaucoup de gens peuvent penser qu’avec la fin de l’hégémonie de Cristiano Ronaldo et Leo Messi qui approche à grands pas, des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé seront ceux qui capteront un témoin plus que cité, mais, que, à leur fois, il relègue au second plan des joueurs qui obtiennent plus qu’assez de mérites pour remporter des prix tels que le Ballon d’Or, qui réapparaîtra sur la scène en 2021 après que l’édition 2020 n’a pas révélé de vainqueur en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Quand il s’agit de parier sur l’un ou l’autre, les points culminants de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League s’avèrent toujours déterminants, mais, cette année, tous les focus seront limités, prolégomènes mis à part, à l’Eurocup.

Dans celui-ci, de nombreux joueurs ont déjà élevé la voix, mais un nom se démarque, en silence, devant tant de candidature : celui de N’Golo Kanté.

Depuis qu’il a fait ses premiers pas au sein de l’Union Sportive de Boulogne, sa carrière n’a fait que passer du moins au plus. Le milieu de terrain parisien, international avec la France, est arrivé à ce championnat d’Europe avec le compteur de confiance au top. Juste au moment où beaucoup le considéraient comme «disparu», il est revenu sur la scène.

À toutes ses brillantes performances, il faut ajouter les mots de plusieurs de ceux qui soutiennent sa grande évolution. Parmi eux, il faut souligner ceux d’Eric Di Meco, ancien international français, et ceux de Grégory Dupont, responsable de la préparation physique du Real Madrid avec Zinedine Zidane en tête de banc.

Le premier n’a fait que le féliciter chez RMC Sport, où il était considéré comme «l’un des joueurs qui ne sont plus habituels dans le monde du football». De son côté, Grégory Dupont a applaudi sa grande transformation.

«Je n’ai pas vu de toute ma carrière un joueur comme lui. En Ligue des champions, quand nous avons joué contre Chelsea, il m’a surpris. Je savais qu’il était très bon pour récupérer, mais il m’a surpris parce qu’il a fait un saut. Il nous a fait beaucoup de dégâts dans les changements de rythme», a-t-il avoué.

«Dans les courses de haute intensité, c’est lui qui est le plus performant. Il est capable de réitérer ses efforts et récupère comme personne, que ce soit au cours d’un même match ou entre deux. Il a des conditions innées, mais son mode de vie compte aussi. Il prend bien soin de son alimentation et de son hydratation et, en plus, il dort beaucoup», a commenté le préparateur physique louant ses qualités et son quotidien, dans lequel, ce qui est le plus surprenant, c’est qu’il ne se couche jamais après 23h : 30.