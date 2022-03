«Le monde sera bientôt frappé par un autre virus» : les nouvelles prophéties du pasteur Nigel Gaisie

Les chrétiens dans le monde entier devraient se mettre en prière, car, des temps difficiles approchent.

Nigel Gaisie, le fondateur de l’église Prophetic Hill, a publié les différentes révélations que Dieu lui a montrées concernant l’Afrique et le monde en entier.

Le Seigneur, dit-il, lui a transporté en esprit et lui a révélé toutes les tragédies qui vont s’abattre sur le monde.

« Un nouveau virus va frapper le monde juste au moment où le monde se remet de la covid-19. L’eau potable et les plans d’eau seront pollués, ce qui entraînera une pénurie d’eau non seulement en Afrique, mais aussi dans certaines régions d’Europe. Le Seigneur m’a transporté en esprit, et dans ma vision, j’ai vu les prophéties du 31 décembre 2019 se réaliser les unes après les autres.

Des entreprises ont fermé leurs portes, il y a eu une pénurie de nourriture, de produits de base et une grande foule dans la rue d’Umofia, en colère et protestant. Le Seigneur m’a emmené sur la terre des Philippines et j’ai vu une tempête et une forte pluie détruire des vies et des biens. J’ai vu le monde en larmes…