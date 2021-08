Le message surprenant de Ter Stegen à Lionel Messi

La réaction d’ Antoine Griezmann aux adieux de Leo Messi au Barça a été l’une des plus attendues. Depuis son atterrissage au Camp Nou il y a deux étés, le Français est hanté par l’ombre d’une mauvaise relation avec la star argentine. Une mauvaise relation qu’ils ont tous les deux nié d’innombrables fois.

Griezmann a toujours été regardé à la loupe pour sa difficile adaptation au jeu du Barça et une partie des fans a fini par lui reprocher le départ de son idole pour les 100 millions que lui a coûté son incorporation et son record.

L’international français a vécu hier un incident désagréable à l’entrée et à la sortie de la séance préparatoire à la Ciutat Esportiva Joan Gamper . Malgré tout, il a voulu lui faire des adieux émouvants, en espérant que les chemins de Messi et du Barça se rejoignent au plus vite.

Griezmann a fini par établir une relation plus que cordiale avec l’attaquant argentin et sait à quel point il a été douloureux pour lui de quitter le club de sa vie et, aussi, dans la façon dont cette sortie a fini par produire, inattendue pour tous les Catalans. .

«Merci pour tout ce que vous avez fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club… vous avez tout changé ! Je suis sûr que ce n’est pas un au revoir mais à plus tard et que votre chemin se croisera à nouveau avec le FC Barcelone», prédit Griezmann avant d’adresser ses meilleurs vœux à son partenaire pour les deux dernières saisons : «Je vous souhaite le meilleur, que vous et votre famille soyez heureux où que vous alliez. Très peu savent ce que c’est d’être Messi et vous avez été un exemple. pour moi dans tous les sens.»