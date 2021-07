Le mariage de deux femmes pasteures béni par l’Eglise protestante, une première en France

Une première en France. Deux femmes pasteures lesbiennes, qui s’étaient mariées civilement jeudi à Jacou (Hérault), ont vu leur union être bénie par l’Eglise protestante samedi, au cours d’une cérémonie au temple Maguelone, à Montpellier.

Emeline Daudé, 33 ans, et Agnès Kauffmann, 31 ans, actuellement pasteures «proposantes» (c’est-à-dire dans les deux premières années du ministère pastoral), ont reçu la bénédiction de l’Eglise protestante unie de France (EPUdF). Une première en France pour un couple de pasteures homosexuelles.

L’EPUdF autorise depuis 2015 et le synode de Sète (Hérault) les pasteurs à bénir des couples de même sexe, pour des unions d’abord célébrées en mairie, les protestants ne considérant pas le mariage comme un sacrement.

«Nous sommes heureuses de pouvoir vivre notre foi, notre engagement au sein de notre Eglise et notre amour l’une pour l’autre, sans être assignées à la discrétion», ont déclaré dans un communiqué, cité par La Croix, les mariées, respectivement ex-graphiste et ancienne ingénieure informatique, qui se sont rencontrées sur les bancs de la faculté de théologie.

Une cérémonie entre tradition et modernité

Jusqu’à très récemment, malgré l’ouverture prônée par l’Eglise protestante, être pasteur et gay pouvait se révéler être un parcours du combattant.

«Les personnes candidates au pastorat et ouvertement LBGTQIA+ ne se voyaient pas proposer de paroisse jusqu’en 2019», relate au Monde Emmanuelle Seyboldt, présidente du conseil national de l’EPUdF, présente à la célébration en tant qu’amie du couple.

Les deux femmes espèrent que leur union, qui a été accueillie froidement par certains éléments de l’Eglise protestante selon elles, puisse faire encore avancer les mentalités.

La cérémonie de bénédiction, au sein du temple protestant Maguelone, à Montpellier, s’est déroulée sous le pastorat de deux pasteurs proches du couple, dont une femme, Marie-Pierre Cournot. Si son déroulé est resté assez classique, les deux femmes ont voulu y apporter quelques touches de modernité.

Par exemple en se vêtant de costumes bleu marine, et non blancs, une couleur associée à la pureté et la virginité dans le christianisme. Ou bien encore en se rendant seules jusqu’à l’autel, et non au bras de leur père comme le veut l’usage.

«Nous savons que le combat a été rude pour d’autres avant nous. En faisant notre petit bout de chemin, c’est une manière de les honorer», ont confié les mariées au Monde, rapporte Cnews