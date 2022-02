Le mannequin Naomi Campbell a surpris ses millions de followers

Le mannequin britannique joue dans la dernière couverture de «Vogue» avec sa fille, annonçant qu’elle racontera plus de détails sur sa grossesse dans un livre.

Naomi Campbell à travers ses réseaux sociaux il y a quelques mois en annonçant la naissance de sa première fille, malgré le fait qu’aucune précédente grossesse ou actualité liée à cette maternité n’était connue auparavant.

Au cours des dernières heures, le mannequin britannique a donné l’une de ses premières interviews après cette étape importante de sa vie, devenant le protagoniste de la dernière couverture du prestigieux magazine ‘Vogue’.

Le mannequin refuse de révéler le prénom de sa fille

Dans ce document, elle a répondu à certaines des principales inconnues que sa maternité a générées, à savoir que ses millions de followers ont eu de nombreux doutes sur le déroulement de sa grossesse.

Concernant le fait d’avoir été mère, elle souligne que «j’ai toujours su qu’un jour j’aurais une fille», précisant, au vu des nombreuses rumeurs qui ont émergé depuis, qu’«elle n’a pas été adoptée, c’est ma fille».

Sur la couverture de ce dernier numéro, on voit le mannequin londonien poser avec sa jeune fille, dont on aperçoit le visage. Ce dernier est le plus qu’ils aient connu, et il semble qu’il sera connu, de leur première et unique fille, et c’est que Naomi Campbell a tenu à préciser qu’elle n’allait pas révéler son nom.

Bien sûr, elle reconnaît qu’elle se sent «tellement honorée d’avoir cette bonne âme dans ma vie. Il n’y a pas de mots pour décrire le lien à vie que je partage maintenant avec vous. Il n’y a pas de plus grand amour».

À propos de sa maternité, elle précise qu’à 51 ans, «je revis des chansons pour enfants, je joue et je découvre combien de jouets nouveaux et formidables il y a dans le monde. Des choses dont je ne pouvais même pas rêver».

Malgré le fait que dans cette interview, elle n’a pas voulu donner plus de détails ou enlever certaines inconnues que sa grossesse a générées, la mannequin londonienne a annoncé qu’elle écrirait un livre où elle parlerait de ce processus.