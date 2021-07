Le manager de Pop Smoke dévoile un deuxième titre d’album posthume

Le deuxième album posthume de Pop Smoke devrait arriver vendredi 16 juillet. Pensé à l’origine pour être éponyme, il s’avère que le projet de 17 pistes s’appelle en réalité Faith.

Le manager de Pop Smoke, Steven Victor de Victor Victor Worldwide, a fait la révélation via Twitter dimanche 11 juillet, écrivant simplement: «Pop Smoke ‘FAITH’ le 16 juillet 2021.»

La promotion de Pop Smoke’s Faith est actuellement surchargée. Des affiches ont fait leur apparition dans des endroits aléatoires à New York et à Los Angeles, permettant aux fans d’utiliser des codes QR pour déverrouiller des extraits audio de l’album.

Pop Smoke a été tué par balle en février 2020 lors d’une invasion de domicile à Hollywood Hills. Son premier album posthume, Shoot For The Stars Aim For The Moon, est arrivé cinq mois plus tard avec l’aide du producteur exécutif 50 Cent.

Depuis sa sortie, le projet s’est avéré être un phénomène Billboard. Non seulement il a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200, mais il est revenu à la première place trois mois plus tard.

Le mois dernier, l’album – qui présente des apparitions de Quavo, Lil Baby, DaBaby, Future, Swae Lee, Tyga et plus encore – a été certifié 2x platine par la Recording Industry Association of America (RIAA). En juillet, l’album a passé une année civile complète sur le Billboard 200.