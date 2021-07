Le manager de Davido, Asa Asika, met en garde contre une prétendue compétition DMW pour les artistes à venir

Le manager du chanteur Davido, Asa Asika a mis en garde contre une arnaque à son nom au sujet d’une prétendue compétition DMW pour les artistes à venir.

Asa Asika dans un article a averti les artistes à venir de ne pas tomber dans une telle arnaque car il n’a aucune idée d’un concours DMW pour les artistes à venir et la personne derrière est une fraude, donc toute personne qui traite avec lui le fait à ses risques et périls.

Selon Asa Asika, le numéro et l’e-mail utilisés par la personne se faisant passer pour lui n’est pas le sien, donc toute personne qui traite délibérément cette personne au nom du concours DMW pour les artistes à venir est tombée pour un escroc.

Asa Asika a ensuite ajouté qu’il avait mis en garde contre cette fraude. Par conséquent, s’ils parviennent à quelqu’un qui à son tour tombe amoureux d’eux, cette personne est seule en ajoutant que les artistes à venir devraient briller leurs yeux avant que ces fraudeurs ne le fassent pour eux.

Les gens aiment utiliser le nom de célébrités pour arnaquer les gens en ligne et cette fois-ci, ils ont décidé d’utiliser les noms d’Asa Asika et de DMW pour arnaquer des artistes innocents à venir, mais ils ont été arrêtés par Asa Asika et il a voulu que tout le monde brille des yeux.

Par conséquent, si quelqu’un se retrouve sur leur site Web, cette personne est seule parce que lui (Asa Asika) ni l’équipe de DMW ne savent rien de la compétition pour l’artiste à venir et n’ont demandé à personne de faire quoi que ce soit pour eux.

