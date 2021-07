Le jeune rappeur Booba s’en prend gentiment à Benjamin Mendy sur les réseaux sociaux !

Pour certaines personnes, la vie est déjà si compliquée qu’elles ont envie d’abandonner. Mais, lorsque vous êtes entouré d’une famille aimante et altruiste, toutes les transformations sont possibles.

C’est ce qui est arrivé à l’Américain Freddie Figgers, qui a été abandonné près de poubelles dans une zone rurale de Floride (États-Unis) alors qu’il n’était qu’un bébé, et qui est aujourd’hui un entrepreneur millionnaire dans le secteur des technologies.

Dans une interview accordée au programme Outlook de la BBC, Freddie raconte qu’il a eu l’immense privilège d’être adopté par un couple qui l’a toujours encouragé à être résilient et à chercher sa propre voie.

Mais, même s’il a trouvé une famille, Freddie a eu une enfance difficile à cause du harcèlement qu’il a subi : «Les enfants se moquaient de moi ; ils m’appelaient ‘bébé poubelle’ et disaient ‘Personne ne t’aime… tu es sale’. Je me souviens que lorsque je descendais du bus scolaire, ils m’attrapaient et me jetaient dans les poubelles en se moquant de moi.

Freddie recevait tellement de moqueries que son père devait l’accompagner jusqu’à l’arrêt de bus, et pourtant, les autres enfants se moquaient de lui parce que son père était vieux.

Lorsqu’ils ont recueilli Freddie, Nathan, son père adoptif, avait 74 ans et Betty, sa mère, avait 66 ans. Le couple a eu des enfants biologiques, mais a également accueilli plusieurs enfants quand il le pouvait.

Ils ont fait ça toute leur vie et pensaient s’arrêter quand ils seraient plus âgés. Mais le petit Freddie est entré dans leur vie et leur a donné une mission plus importante à accomplir.

Leur intention était de garder Freddie jusqu’à ce qu’ils lui trouvent une famille, mais ça n’est jamais arrivé. Nathan et Betty ont donc décidé de l’adopter. Lorsque le garçon a grandi un peu et a commencé à poser des questions sur son histoire, Nathan lui a dit la vérité, ce qui était très difficile à entendre et a fait que Freddie se sentait comme une ordure, comme il l’a dit lui-même dans l’interview. Mais son père ne l’a pas laissé se sentir comme ça : «Je me souviens que mon père m’a pris par les épaules et m’a dit : «Ne laisse jamais cela t’embêter».

Freddie ressent beaucoup de fierté et de gratitude pour avoir été élevé par des gens aussi merveilleux.

«Mes parents m’ont donné tout l’amour qu’ils pouvaient me donner. Ils ont tout fait pour moi. Je n’ai jamais ressenti le besoin de rechercher ma famille biologique parce que ma mère et mon père, ma Betty et mon Nathan, étaient tout pour moi, je les aimais. Ce sont des gens formidables, ils m’ont appris à être intègre, à toujours faire ce qui est juste et à ne jamais oublier mes origines. J’ai toujours vu mon père s’arrêter sur la route pour s’occuper d’inconnus, nourrir des sans-abris ou en train d’aider les gens… C’était un homme extraordinaire et je veux être comme lui.»

Une histoire d’ascension

Le père de Freddie travaillait comme technicien de maintenance, tandis que sa mère était agricultrice. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent, mais ils ont tout de même acheté à Freddie un cadeau qui allait complètement changer son avenir : un ordinateur Macintosh cassé.

À l’époque, Freddie n’avait que neuf ans, et le fait que l’ordinateur soit cassé a fait toute la différence, car il a fait naître chez le garçon le désir de faire fonctionner cette machine.

«J’étais heureux. Comme il ne s’allumait pas, je l’ai démonté et j’ai réalisé qu’un composant était cassé et tout s’est enchaîné naturellement. Mon père travaillait dans la maintenance et avait beaucoup de choses à sa disposition, comme des pistolets à souder, des radios, des horloges… J’ai pris des pièces d’un radio-réveil et les ai soudées et après environ 50 tentatives, j’ai finalement réussi à faire fonctionner l’ordinateur. C’est alors que j’ai su que c’était ce que je voulais faire dans ma vie.

Freddie dit que c’est grâce à cet ordinateur qu’il a pu oublier la douleur du harcèlement qu’il a subi à l’école. Lorsque les autres enfants se moquaient de lui, il ne pensait qu’à rentrer chez lui et à jouer sur son ordinateur.

Freddie était tellement fasciné par tout ça qu’il a appris à programmer à l’âge de 10 ou 11 ans et a rapidement commencé à écrire des programmes de base. C’était son point de départ dans le monde de la technologie.

Premier emploi à l’âge de 12 ans

Après avoir appris le langage des ordinateurs, Freddie a eu l’occasion de commencer à travailler avec ses machines préférées, et il n’avait que 12 ans. Après l’école, il a suivi un cours dans un laboratoire informatique.

«Il n’y avait pas de technicien informatique, alors quand une machine cessait de fonctionner, ils l’éteignaient et l’empilaient avec les autres machines endommagées. Je prenais ces machines et remplaçais les parties endommagées de l’une par les bonnes parties d’une autre.»

L’initiative de Freddie de commencer à réparer les machines a attiré l’attention de la directrice exécutive du cours, qui était également le maire de la ville.

Elle a demandé aux parents du garçon la permission de l’emmener à l’hôtel de ville et de réparer les nombreux ordinateurs qui sont posés là-bas par manque d’entretien. Le salaire était de 12 dollars de l’heure, mais Freddie le faisait parce qu’il aimait ce travail.

À 15 ans, Freddie avait déjà beaucoup évolué dans ses connaissances en matière de programmation. Il a même développé un programme pour surveiller les manomètres de pression d’eau pour le gouvernement de la ville.

Une autre invention qui transforme la vie du jeune

Comme sa vie professionnelle se déroulait très bien, Freddie a pris la décision de quitter l’école, car il n’aimait pas cet environnement. Ses parents n’étaient pas d’accord, car ils savaient combien il est important d’avoir un diplôme.

D’autre part, Freddie avait des ambitions qu’il pouvait, à l’époque, réaliser sans diplôme scolaire. Il avait déjà prouvé à tout le monde qu’il était un prodige, et à 17 ans, il voulait déjà ouvrir sa propre entreprise.

À peu près à la même époque, on a diagnostiqué chez son père la maladie d’Alzheimer, un type de démence neurodégénérative qui affecte la mémoire et le comportement.

«Je me souviens d’une nuit où nous nous sommes couchés après avoir regardé un film de cow-boys qu’il aimait beaucoup, et à 2 heures du matin, il m’a réveillé avec un fusil à la main, convaincu d’être le héros du film, en me disant que je devais quitter la ville. J’ai réussi à lui prendre le fusil et à le mettre au lit, mais le lendemain matin, il avait disparu.»

Freddie raconte que son père quittait la maison en pensant qu’il était poursuivi et oubliait parfois de mettre sa chemise ou son pantalon, mais n’oubliait jamais de mettre ses chaussures.

Freddie a donc eu une idée : «J’ai ouvert leurs semelles, j’y ai mis un circuit avec un microphone, un haut-parleur et une carte réseau à large portée, et je l’ai intégré à mon ordinateur portable.»

L’idée géniale de Freddie est née avant que Apple ou Google Maps n’existent. Il a ensuite intégré le système de chaussures de son père au GPS TomTom, de sorte que lorsque Nathan disparaissait, Freddie pouvait appuyer sur un bouton de son ordinateur et savoir où se trouvait son père.

«Il me répondait ‘je ne sais pas où je suis’, mais dès qu’il disait quelque chose, je savais s’il était debout, assis ou allongé sur le sol».

Nathan commence à donner du fil à retordre à Freddie et à sa mère, à tel point qu’on lui a proposé de le placer dans une maison de retraite. Mais le garçon a refusé de rester loin de l’homme qui l’a accueilli et ne l’a jamais quitté.

Des années plus tard, Freddie a vendu son invention de chaussures intelligentes pour environ 2 millions de dollars. Malheureusement, Nathan n’a pas vécu pour que son fils puisse lui offrir la voiture et le bateau dont il a toujours rêvé.

«C’est à ce moment-là que j’ai appris que l’argent n’est rien d’autre qu’un outil et j’ai décidé de faire tout mon possible pour essayer de laisser un monde meilleur derrière moi, quand ce sera mon tour de partir, car mon père, sans être riche, avait un impact positif sur la vie de nombreuses personnes, et je voulais faire de même.»

La nouvelle entreprise

La mission de Freddie était désormais différente : apporter un bon service de télécommunications aux propriétés rurales comme la sienne. Le jeune homme s’est rendu compte que les entreprises de télécommunications n’investissaient pas dans les zones rurales, comme le nord de la Floride et le sud de la Géorgie, et que les habitants ne disposaient donc pas de connexions rapides. C’est là qu’il voulait investir.

«La plupart des gens utilisaient encore des modems pour accéder à l’internet. Après 394 tentatives, la Commission fédérale des communications m’a finalement accordé un permis.»

Lorsque ce grand exploit a eu lieu, Freddie n’avait que 21 ans. C’était le plus jeune et le seul Afro-américain à obtenir un tel permis.

Il a donc commencé à travailler dans sa nouvelle entreprise, installant des câbles de fibre optique et construisant des tours téléphoniques à mains nues. C’est ainsi qu’est née Figgers Communications, dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d’euros.

Un profit bien investi

Dès un très jeune âge, Freddie a pu être le reflet de son plus grand modèle : son père. La fondation Figgers offre des bourses d’études aux étudiants afro-américains et contribue à l’aide humanitaire.

Aujourd’hui, dans le cadre de la pandémie, l’entreprise a fourni des équipements de protection individuelle et des outils d’apprentissage numériques aux enfants défavorisés.

Les idées de Freddie pour offrir une meilleure qualité de vie aux gens n’ont pas cessé d’affluer. Son nouveau produit a été créé en souvenir d’une expérience traumatisante qu’il a vécue lorsqu’il n’avait que huit ans.

Avec ses parents, il est allé rendre visite à l’oncle de Betty, qu’ils ont trouvé mort d’un coma diabétique. Freddie a gardé cet événement tragique à l’esprit et a voulu éviter que cela n’arrive à d’autres personnes.

«Les diabétiques doivent mesurer régulièrement leur taux de glycémie, mais dans les régions rurales comme la Géorgie du Sud, où vivait l’oncle de ma mère, il n’y avait personne pour le faire. J’ai donc créé un glucomètre intelligent qui, après avoir mesuré la glycémie, partage les données avec votre téléphone, vos médecins, les membres de votre famille et votre assurance maladie, afin que tout le monde soit averti si quelque chose paraît anormal.»

La mère de Freddie est toujours en vie et il continue à s’occuper d’elle, même si elle ne comprend toujours pas ce sur quoi son fils travaille. À ceux qui rencontrent des difficultés pour réaliser leurs rêves et leurs objectifs, le jeune entrepreneur laisse un message : «Ne laissez pas les circonstances définir qui vous êtes et donnez des opportunités aux autres.»

