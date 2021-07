Le grand jour approche pour Nabilla et Thomas Vergara… Ils vont se dire oui pour leur deuxième mariage mais…

«C’est très très compliqué.» Voilà qui est clair, la phrase vient de Thomas Vergara : l’organisation de son deuxième mariage avec Nabilla s’accélère. Les deux amoureux se diront «oui» au château de Chantilly le 6 juillet… Mais en attendant, il faut tout boucler.

Car tout pourrait paraître simple pour le couple. On s’imagine ainsi que, comme pour l’anniversaire de Milann, les tourtereaux peuvent tout gérer de A à Z pour faire rêver leurs invités. Mais Thomas n’a pas l’air aussi définitif. Le futur marié donne en effet son avis, et semble un peu dépassé par la situation.

Auprès de Poost.tv, dans des propos relayés par Télé Star, le futur (re) mari de Nabilla avoue sa fatigue. En pleine préparation, il ne voit pas le bout du tunnel. «Que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu… tout est compliqué.» Pourtant, le lieu, aussi magistral soit-il, a semblé facile à trouver.

Après une première union à Londres en 2019, les deux amoureux ont en effet choisi le superbe château de Chantilly pour leur mariage en France. Un endroit superbe, plus de 100 invités : tout a l’air bouclé sur le papier. Mais Thomas n’a pas l’air du même avis. «Je vous le dis, un mariage c’est une tannée à organiser !»

Le couple n’a plus que deux jours pour terminer tous les préparatifs. Et là, Nabilla et Thomas se rendent bien compte que ce que les invités voient, n’a rien à voir avec la vérité. «J’ai toujours eu l’habitude d’aller dans des mariages mais on ne se doute pas de tout ce qu’il y a derrière. C’est un truc de dingue !»

Le couple court donc après le temps… Alors que les deux préparent ça depuis très longtemps ! «Ça fait bientôt six mois qu’on est dessus pour que ce soit bien. On est sur les finitions mais c’est un casse-tête.» Il faut donc tout revoir, tout calculer, tout préparer pour que tout puisse bien se passer le Jour J.

Et comme dans tous les couples, si l’un galère… L’autre galère aussi. Thomas doit donc soutenir sa femme. Car pour un mariage aussi grandiose, les deux se sont mis une certaine pression. Il faut aussi dire qu’Amazon va diffuser leur union en intégralité. Mais surtout en exclusivité… Il faut donc se montrer à la hauteur !

Nabilla partageait ainsi son appréhension sur Instagram il y a quelques jours. «Dernière journée à Dubaï. Ça y est, le stress commence à monter…» Et pour cause, une fois qu’ils quittent Dubaï, tout s’enchaîne pour eux jusqu’au «oui» tant attendu.

Le couple attend ainsi son «départ pour Paris». Puis «après, vous connaissez la suite. Donc je suis trop contente, je suis hyper excitée et forcément j’ai la pression.» En espérant que tout retombe, pour bien profiter dans la journée du 8.

Les deux amoureux vont donner leur réponse face aux caméras d’Amazon, dès mardi. Mais la seule réponse que les fans, est un grand «oui». Alors, Nabilla et Thomas, rendez-vous mardi !

