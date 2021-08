Le geste significatif de Lionel Messi après ses débuts au PSG qui a rendu fous les réseaux sociaux

Après ses débuts au PSG, alors qu’il s’apprêtait à quitter le terrain, Messi a eu un geste qui a fait le tour du monde. Lionel Messi a enfin fait ses débuts tant attendus au Paris Saint-Germain, ce dimanche, l’Argentin a porté le maillot 30 au milieu d’une ovation debout avec le stade plein.

L’équipe parisienne s’est imposée 2-0 contre Reims. Et bien sûr, c’était Messi qui était sous le regard de tous, étant donné que c’était ses débuts avec un nouveau maillot après plus de 20 ans à porter celui de Barcelone. La vérité est que l’arrivée de l’Argentin à Paris a révolutionné tout le monde et cela se voit à chaque pas qu’il fait.

Le joueur est considéré comme le meilleur au monde, à la fois pour ses performances sur le terrain et pour son humilité et cela a été démontré à nouveau lors de ses débuts. Après la rencontre qui s’est jouée ce dimanche, les caméras ont capté un geste de l’Argentin.

Après avoir terminé le match, vous pouvez voir comment le gardien de Reims, Predrag Rajkovic, avec son petit fils dans ses bras, s’approche de Messi et lui demande respectueusement s’il peut prendre une photo avec le garçon, et la réponse de l’Argentin a été immédiate.

Lionel Messi n’a pas hésité à tenir le petit garçon et à arborer son plus beau sourire tandis que le gardien, très excité par le geste, prenait la photo avec son téléphone portable. Lorsqu’il s’apprête à prendre l’image, il se rend compte que l’enfant porte la tétine, il la sort et puis il photographie l’instant.

Après avoir posé, l’Argentin salue son collègue et s’en va. Dans la courte vidéo, vous pouvez également voir un autre joueur s’approcher et le saluer. Comme on le sait, Messi est la personne à qui l’on demande le plus de photos, comme toujours le joueur est réceptif et ne refuse pas la demande.

Mais la vérité est que cette vidéo a généré beaucoup de tendresse dans les réseaux sociaux, étant donné qu’ils prennent le petit avec beaucoup d’affection. De plus, beaucoup ont commenté que le petit ne savait pas qu’il avait la photo la plus désirée.