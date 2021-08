Le geste de Thiago Messi en voyant son père pleurer après son départ de Barcelone

Lionel Messi a dit au revoir à Barcelone lors d’une conférence de presse. Sa famille l’a accompagné dans ce moment difficile, et son fils aîné en a pris tous les yeux.

Le cadeau de Messi n’était pas comme il l’avait imaginé après ses vacances lorsqu’il a remporté la Copa América avec l’Argentine. Le joueur avait accepté de retourner à Barcelone, mais au moment d’arranger son contrat ils ne seraient pas parvenus à un accord, ce qui l’a conduit à rester en dehors du club dont il faisait partie pendant plus de 20 ans.

Cette nouvelle était connue vendredi dernier et ce dimanche l’Argentin a fait ses adieux au club lors d’une conférence de presse, où étaient présents ses coéquipiers, Antonela Roccuzzo et leurs trois enfants, Ciro, Mateo et Thiago.

La famille de Messi au premier rang.

Loin d’être un bon moment pour tout le monde, dès que Messi est entré dans la salle sans un mot, il a fondu en larmes . Pendant plusieurs minutes, l’Argentin n’a pas pu contenir toute sa tristesse quant à la fin de l’affaire.

Au premier rang se trouvaient ses trois enfants et Antonela, qui a touché tout le monde en tendant un mouchoir à son mari, qui avait le cœur brisé. Pendant que cela se passait, les caméras se sont focalisées sur les trois petits et Thiago en a pris tous les yeux.

Le garçon de 8 ans a vu la profonde tristesse de son père et a passé plusieurs minutes avec ses mains sur son visage, regrettant de voir cela. Pendant ce temps, toutes les personnes présentes ont applaudi la star du football, qui était seule sur scène.

Les caméras qui se trouvaient sur place ont capturé le moment où Thiago partage la tristesse de son père, et les images ont fait le tour du monde. Pendant ce temps, Ciro et Mateo, qui sont plus jeunes, étaient distraits en regardant un téléphone portable, et parfois ils prêtaient attention à ce qui se passait et étaient également surpris.

El gesto de Thiago Messi al ver llorar a su papá tras su salida del Barcelona

Après avoir pleuré, Lionel Messi a regardé ses trois enfants et leur a souri comme un geste pour leur faire savoir qu’il allait bien.

A la fin de la conférence, toute la famille a posé sur une sorte d’autel qui a été dressé à l’endroit, où se trouvaient toutes les coupes que l’Argentin a remportées avec le club.