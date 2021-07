Le couvre-chef d’Indiana Jones a été vendu 300.000 dollars aux enchères

Hailey Baldwin est une mannequin de renom ! La femme de Justin Bieber a dévoilé des photos ultra-sexy issues de la dernière campagne publicitaire pour Yves Saint-Laurent.

Hypnotique. À seulement 24 ans, Hailey Baldwin est une mannequin mondialement connue et les plus grandes marques de luxe se l’arrachent.

Il y a quelques jours, déjà, son mari Justin Bieber avait donc partagé une photo ultra sexy de sa femme dans sa Story Instagram. Et cette dernière n’était autre qu’un cliché tiré de la campagne pour la marque de luxe Yves Saint-Laurent.

Le chanteur avait donc partagé une vidéo en noir et blanc présentant donc sa femme dans le plus simple appareil. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo est une réussite.

L’épouse de Justin Bieber s’affiche donc avec une sublime veste et un simple jean. Elle alterne donc les poses face caméra pour promouvoir la marque.

En guise de légende, le chanteur Canadien a donc écrit un simple «WTF», agrémenté d’émojis qui ne laissent aucune place au doute.

Et cette fois-ci, c’est au tour d’Hailey Baldwin de dévoiler l’intégralité de la campagne publicitaire avec la marque de luxe. La jeune femme a partagé deux clichés il y a seulement quelques heures.

«Me voici pour @ysl. Les photos ont été prises par Gray Sorrenti. Je suis tellement reconnaissante, beaucoup d’amour pour toi, Anthonyh Vaccarello», a écrit l’épouse de Justin Bieber. Les photos ont récolté 480 000 Likes en seulement quelques heures.

Après avoir rendu visite à Brigitte et Emmanuel Macron lors d’un voyage éclair à Paris, Hailey Baldwin et son mari Justin Bieber ont envahi la Grèce. Au programme : des photos, du soleil et du farniente.

Le couple a donc quitté la Capitale direction le soleil de Grèce. En témoignent les clichés partagés par le mannequin et son chéri sur les réseaux sociaux.

Sur certaines photos, le couple se baigne donc plus amoureux que jamais dans les eaux claires et turquoises de la mer Méditerranée. Sur un autre cliché, le duo savoure un plat de pâtes sur un beau voilier.

Après une année 2021 chargée pour les deux tourtereaux, il est temps pour eux de se reposer et ainsi se retrouver. À Los Angeles, les deux stars ont un emploi du temps de ministre.

Alors, ils ont décidé de poser plusieurs semaines de vacances, avant de rentrer aux États-Unis. Et ils ont bien raison d’en profiter pleinement.

En effet, dans quelques jours, Justin Bieber défendra donc son nouveau titre, en duo avec The Kid Laroi. Ce dernier est intitulé Stay. De son côté, Hailey est attendue sur les podiums.

En ce moment, la fashion week bat son plein à Paris, et ses copines, Kendall Jenner et Bella Hadid ont donc d’ores et déjà pris leurs quartiers à Paris. Hailey pourrait donc également défiler pour de grands couturiers après les vacances.

Quoiqu’il en soit, chaque photo partagée par le couple star récolte donc des millions de Likes à coup sûr. Justin Bieber et Hailey Bieber continuent donc de faire rêver des millions d’internautes. Et ils ne comptent pas s’arrêter de sitôt.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM