Le couple se rase la tête en plein mariage en solidarité avec la maman de la mariée souffrant d’un cancer

Les mariages sont l’occasion d’être avec ceux qui comptent pour nous. De se dire des mots touchants, d’exprimer son amour mais aussi de faire la fête et de profiter évidemment tout en célébrant l’amour de deux personnes. Pour ce couple, leur cérémonie leur a permis de se montrer solidaires envers quelqu’un qui souffrait.

Lors d’un mariage, les invités offrent généralement des cadeaux ou donnent de l’argent pour le voyage de noce par exemple. Jony Lee et son épouse étaient aux anges de se marier, ils ont organisé une belle cérémonie.

L’émotion était à son comble et, pendant la soirée, la jeune femme a pris la parole. Elle a expliqué qu’il était d’usage normalement aux Philippines que les invités mettent des billets dans les vêtements des mariés mais qu’elle et son conjoint avaient eu une autre idée. Ils ne voulaient pas récolter de l’argent pour eux mais pour une cause importante.

Au lieu d’ouvrir le bal en dansant, ils ont décidé de se raser la tête en solidarité avec la maman de la mariée qui souffre d’un cancer. Elle a indiqué que tout l’argent qui serait donné pendant la soirée irait à la lutte contre le cancer.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la jeune femme a ensuite rasé la tête de son mari et inversement. La mariée a embrassé sa maman en lui disant «Nous t’aimons très fort et nous voulions te montrer notre solidarité».

Une pensée émue à toutes celles et ceux qui luttent en ce moment contre le cancer ! Soyons solidaires et soutenons-nous les uns les autres !