Le chiffre du milliardaire que Neymar accuse au PSG a fuité

Le Brésilien est de loin le joueur le mieux payé du club parisien : son contrat stipule plus de 61 millions de dollars par an.

Le Paris Sain Germain est devenu un géant européen qui gère des budgets loufoques en façonnant des équipes très compétitives.

Parmi ses figures de proue figurent Neymar Jr. et Kylian Mbappé. En plus, il a les Argentins Ángel Di María, Leandro Paredes et Mauro Icardi.

Comme si cela ne suffisait pas, le PSG vient d’ajouter un renfort de star : Sergio Ramos a quitté le Real Madrid et est arrivé au club parisien avec un contrat jusqu’en 2023.

Il semble évident que chaque joueur gagne une fortune, mais le site spécialisé Salary Sport a fourni des détails à ce sujet. En ce sens, la différence abyssale entre le salaire du Brésilien et les contrats de ses collègues était évidente.

Mbappé est deuxième sur la liste, gagnant la moitié de celui de Neymar, mais il est en pleine négociation avec le club pour renouveler son contrat et on estime que ses revenus vont doubler.

Le TOP 10 des footballeurs avec les meilleurs revenus du PSG

Neymar, 61,5 millions de dollars

Kyllian Mbappé, 28,8 millions de dollars

Marquinhos, 18 millions de dollars

Marco Verratti, 18 millions de dollars

Ángel Di María, 16,8 millions de dollars

Keylor Navas, 15 millions de dollars

Presnel Kimpembe, 12,5 millions de dollars

Mauro Icardi, 12 millions de dollars

Leandro Paredes, 10 millions de dollars

Ander Herrera, 9,8 millions de dollars