Le Bénin reçoit un financement de 60 Milliards dans le secteur de l’agriculture

Le Bénin vient de recevoir un financement de 60 Milliards FCFA. Ce fonds mis à la disposition de ce pays d’Afrique de l’Ouest vient en appui au Projet d’aménagements hydro-agricoles et d’équipements de 12.000 ha de terres. Une contribution de la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) qui doit relancer durablement le développement économique et social par la relance de l’agriculture.

La Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), vient d’octroyer un financement concessionnel de 60 Milliards de francs CFA au gouvernement béninois pour soutenir le développement agricole, l’une des priorités du programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026.

L’accord de financement a été signé lors du 2ème Forum arabo-africain pour le Commerce et le développement qui s’est tenu au Caire en Egypte en décembre 2021 où le Bénin était représenté par le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et le chargé de mission du président Patrice Talon, Zul-Kifl Salami.

Les deux émissaires du président Patrice Talon ont profité de ce forum pour exposer amplement à la banque arabe pour le développement économique en Afrique, les conclusions des travaux du programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026.

Pour Zoul-Kifl Salami, ce nouveau financement qui vient d’être concédé à l’Etat béninois sera par ailleurs un catalyseur des prochains concours attendus du groupe de coordination des fonds et Banques arabes pour le programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026. La BADEA constitue à cet égard, précise-t-il, la plateforme faîtière qui incite les autres institutions du groupe à l’action.

Pour rappel, c’est au cours du conseil des ministres du mercredi 7 Juillet 2021 que le gouvernement a autorisé la signature de contrats avec les différents cabinets ou groupements de cabinets internationaux sélectionnés pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement de 12.000 ha de sites hydro-agricoles.