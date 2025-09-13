Le Bénin accueille le SIMA 2025 pour célébrer la musique africaine francophone

Cotonou se prépare à devenir, du 10 au 15 novembre 2025, le carrefour des industries musicales africaines francophones. La capitale économique du Bénin accueillera la deuxième édition du Salon des industries musicales d’Afrique (SIMA), un rendez-vous attendu par plus de 7 000 professionnels du secteur.

Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, le SIMA 2025 se tiendra sous le thème : « Du potentiel aux preuves : faire rayonner et financer les musiques d’Afrique francophone », avec le soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et de l’Agence Bénin Tourisme.

Au programme : trois jours de résidence artistique immersive, deux jours de salon professionnel et un grand concert final le 15 novembre. Artistes, producteurs, managers et labels se rencontreront autour de thématiques clés : financement de l’industrie musicale, propriété intellectuelle, data, marché du live et stratégies d’exportation. Des masterclasses et le programme « Boost by Sima » offriront également des opportunités de formation et de collaboration inédites.

Ouvert au grand public, le SIMA célèbre la musique comme patrimoine vivant et partagé. Pour le Bénin, accueillir cet événement confirme son ambition de devenir un hub des industries culturelles et créatives, en valorisant le tourisme et les événements professionnels comme leviers de développement économique durable.