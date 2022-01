Le Barça est sur le point de remplacer Coutinho par une ancienne star de Chelsea

Grosse surprise pour les fans de ces trois grandes célébrités. Une nouvelle qui confirme encore la relation encore leur relation de couple. Emma Smet, «sa cachette» avec Kylian Mbappé, ce coup de main de Karim Benzema dévoilé !

L’endroit exact où l’attaquant du PSG pourrait cacher sa pétillante comédienne, vient d’être rendu public par un célèbre média espagnol du nom d’AS.com.

Avec la complicité de la star du Réal Madrid. Emma Smet, «sa cachette» avec Kylian Mbappé, ce coup de main de Karim Benzema dévoilé.

Gros plan sur cette nouvelle propriété de Kylian Mbappé

Le jeune footballeur professionnel serait en effet propriétaire d’une luxueuse et immense demeure située dans la capitale espagnole.

Une réalité qui confirmerait par ailleurs la perspective de sa prochaine arrivée dans le club de la capitale madrilène. Elle est prévue dès la saison prochaine. Encore un pas de plus vers cet imminent départ de Paris.

Cette sublime maison du compagnon d’Emma Smet se retrouve non loin de la villa de Sergio Ramos, l’ancien défenseur du Réal de Madrid qui vient de signer au Paris Saint-Germain, ainsi que celle de coéquipier de l’équipe de France, Karim Benzema.

Géographiquement, son nid d’amour avec sa belle actrice, une nouvelle propriété qu’il a pu avoir grâce au coup de main de Karim Benzema, serait situé dans la partie nord de Madrid. Il s’agit quartier très prisé de La Moraleja, très proche d’ El Soto et le quartier d’El Encinar (Los Reyes).

Ce quartier résidentiel est également «habité par d’autres champions comme le ballon d’or Luka Modric ainsi que son coéquipier Casemiro». C’est une «enclave d’ultrariche et de célébrités, y compris des politiciens, des acteurs, des hommes d’affaires de premier plan», pouvait-on lire dans les colonnes du journal espagnol.

Selon d’autres observateurs, il ne serait pas sûr et certain qu’Emma Smet va suivre son petit ami dans «sa nouvelle vie». En phase de construire sa carrière, la comédienne n’aurait pas le temps de faire de va-et-vient entre Madrid et Paris. Affaire à suivre de plus près.