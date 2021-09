Ldc : le Real Madrid battu par le Sheriff Tiraspol

Auteur du deuxième but parisien, Lionel Messi a bien évidemment savouré le moment et pense déjà à la suite de la compétition. Outre la victoire du PSG contre Manchester City (2-0), Lionel Messi est aussi le centre de l’attention.

L’international argentin a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes d’un magnifique enroulé du gauche qui a laissé sans voix Ederson.

Interrogé au micro de Canal+ après la rencontre, La Pulga était bien évidemment aux anges : «Victoire parfaite, c’était un super adversaire, pour nous c’était très important de gagner ce match après le nul face à Bruges. Je suis très content d’avoir marqué. J’ai peu joué récemment, j’ai seulement joué un match ici. Je suis petit à petit en train de m’adapter à mes coéquipiers. C’est important de continuer à grandir et à gagner», a-t-il déclaré.

Messi s’adapte petit à petit !

Le sextuple ballon d’or s’est ensuite confié sur sa relation technique avec Kylian Mbappé : «Plus on va jouer avec Mbappé et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu, on a bien joué donner le meilleur et continuer à le faire», a-t-il lancé.

Il a par la suite conclu : «On a gagné un match très important contre un très grand rival avec des très grands joueurs. C’est une victoire importante pour nous, on doit continuer à améliorer beaucoup de chose encore», a-t-il néanmoins tenu à prévenir.