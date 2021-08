L’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus : son salaire et son contrat en 2021

L’avenir de Cristiano Ronaldo est défini : la direction de la Juventus a confirmé que la star portugaise resterait dans le club italien.

Cristiano Ronaldo est devenu l’un des noms les plus brillants du marché des transferts après sa sortie anticipée du Championnat d’Europe, mais la Juventus veut désamorcer toute possibilité de sortie et travaille déjà à un renouvellement.

Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, n’a pas hésité et a confirmé que Cristiano Ronaldo continuerait à porter le maillot de la Juventus pour la saison prochaine.

La star portugaise, 36 ans, a un contrat à Turin jusqu’en 2022 et le club espère prolonger son contrat d’un an, même si le principal problème sera de faire face à une éventuelle augmentation de son salaire, qui s’élève actuellement à 31 millions d’euros.

Selon la chaîne portugaise TVI, le conseil d’administration de Bianconeri envisage de tenir une réunion avec Jorge Mendes et de discuter des nouveaux détails du contrat.

Ils assurent également que le club recevra prochainement une injection économique de 400 millions d’euros de la famille Agnelli, qui lui permettra d’assumer plusieurs objectifs, notamment en renfort, mais surtout avec la possibilité de retenir l’un des meilleurs joueurs de ces dernières années.

Quelles équipes veulent Cristiano Ronaldo ?

Pendant ce temps, Manchester United et le PSG n’abandonnent pas la possibilité d’acquérir les services de l’attaquant, avec le Real Madrid comme autre possibilité et un voyage aux États-Unis pour jouer en MLS comme une option assez lointaine.

Qui accompagnera Cristiano Ronaldo à l’avant ?

De son côté, l’ancien joueur tchèque a confirmé qu’ils négocient toujours avec l’agent de Dybala pour renouveler son contrat. Reste à savoir si le natif de Cordoue accepte les nouvelles conditions proposées par la Juventus.

La vérité est que Cristiano Ronaldo restera à la Vecchia Signora et qu’Allegri a demandé à Dybala de rester et de renouveler son contrat. El Bicho était dans le collimateur de plusieurs clubs et il y avait des chances qu’il parte. Cependant, il restera à la Juve et ce lundi il rejoindra les entraînements.