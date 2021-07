L’autocritique sincère de Maestro Tabárez après l’élimination de l’Uruguay

L’entraîneur des Célestes s’est exprimé après la défaite contre la Colombie, a reconnu qu’il «s’inquiétait de l’absence de but» et a déclaré qu’ils renouvelleraient «l’illusion pour les Éliminatoires».

Óscar Washington Tabárez a regretté ce samedi l’élimination de la Copa América en quarts de finale aux dépens de la Colombie mais a précisé qu’il n’a rien à reprocher à ses joueurs.

Il a admis que ses élèves étaient «très touchés», car ils avaient l’illusion de rester, mais a averti que l’accent était désormais mis sur les tours de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«On a eu de l’alternance, au début des deux mi-temps on était dominant, puis ils ont imposé des choses», a déclaré Tabárez à l’issue du match disputé au stade Mané Garrincha, à Brasilia.

L’Uruguay et la Colombie ont joué un match égal qui s’est terminé sans buts et que, dans la définition de 12 étapes, Ospina a été le joueur clé pour arrêter les tirs sur Giménez et Matías Viña.

De même, l’entraîneur de Celeste a fait une autocritique sincère et a regretté le manque de vigueur de l’Uruguay au moment de la définition, puisque les matches passent par «ne pas recevoir de buts et pour les avoir marqués».

«C’est quelque chose qui devra être amélioré. Parfois, il y a certaines séquences négatives et c’est à ce moment-là que nous devons le plus insister pour travailler pour trouver des solutions, le problème est détecté et l’opportunité que nous aurons de voir si nous le résolvons est la prochaine matchs par Eliminatory», a-t-il souligné.

Le sélectionneur a également rappelé qu’il s’agit d’une élimination des mêmes caractéristiques que celle de la dernière Coupe, également disputée au Brésil, lorsqu’elle était sortie aux tirs au but contre le Pérou.

«Il n’y a rien à reprocher, simplement regretter de ne pas pouvoir continuer en Coupe, mais je ne pense pas que cela ait manqué par rapport aux autres moments précédents, je crois au jeu que l’équipe s’est amélioré», a-t-il conclu.

