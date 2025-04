L’anecdote surprenante de Davido sur sa première rencontre avec 50 Cent

Lors d’un entretien dans l’émission « The Breakfast Club », le célèbre chanteur nigérian d’Afrobeats, Davido, a récemment partagé une anecdote surprenante sur sa première rencontre avec la légende du rap américain, 50 Cent.

Davido a raconté que cet épisode remonte à ses 14 ans, lors d’un voyage familial à Las Vegas pour célébrer l’anniversaire de son frère aîné. Alors qu’il admirait profondément 50 Cent et Lloyd Banks, il avait courageusement demandé une photo au rappeur. « Je lui ai dit avec mon accent nigérian : “Waouh ! 50 Cent, je t’adore. Je peux prendre une photo ?” », se souvient-il. Mais la réponse fut un simple et catégorique « Non », avant que 50 Cent ne s’éloigne.

Malgré cette déception, Davido a réussi à obtenir une photo avec Lloyd Banks, membre du G-Unit et son artiste préféré à l’époque. Ce moment reste gravé dans sa mémoire comme un mélange de joie et de frustration.

Des années après cet incident, Davido est devenu l’une des plus grandes stars de la musique mondiale, portant fièrement le drapeau de l’Afrobeats sur la scène internationale. Lorsqu’il a eu l’occasion de rencontrer 50 Cent à nouveau en tant que collègue dans l’industrie musicale, il n’a pas manqué de lui rappeler cet épisode marquant. Selon Davido, la réponse amusée de 50 Cent fut : « Tu es là maintenant, non ? » [rires].

Une collaboration attendue à Londres

Aujourd’hui, les deux artistes partagent non seulement un respect mutuel mais aussi la scène. Ils co-animeront un concert historique aux côtés de Mary J. Blige le 3 juillet 2025 au Tottenham Hotspur Stadium à Londres.

Cet événement réunira trois icônes mondiales représentant des genres musicaux variés : le rap, le R&B et l’Afrobeats. Avec une capacité de 60 000 spectateurs, ce concert promet d’être l’un des moments forts de l’année musicale.