«Laissez la famille Okoye avoir la paix», Rudeboy brise le silence depuis l’accident du mariage

Le chanteur nigérian populaire, Paul Okoye, appelé professionnellement Rudeboy, a rompu le silence sur les informations selon lesquelles son mariage est sur le point de s’effondrer.

Il a été allégué que la femme de Rudeboy a demandé le divorce après plus de cinq ans de mariage et a exigé une énorme somme d’argent pour la pension alimentaire.

S’adressant à la personnalité des médias, Do2tun dans une interview exclusive, Rudeboy a déclaré s’être ouvert sur la scission de son groupe et a juré de ne pas parler en public de questions qui concernent sa famille.

«… Et comme je le dis toujours aux gens, c’est tellement malheureux ce problème familial que je pense que personne ne doit connaître, mais c’est tellement malheureux que Psquare doive en payer le prix», a-t- il déclaré.

«Une chose que je me promets de ne pas faire, laisser la famille Okoye avoir la paix que je pense qu’ils ont maintenant. Je déteste me réveiller à tout moment et voir des gens dire des choses que vous savez, quoi qu’il arrive, c’est juste une chose de choix et une chose que vous devez faire est d’essayer de respecter les gens qui se réveillent un jour et disent qu’ils ne veulent pas faire plus, d’accord.

«Je suis un père de famille et parfois, quand je vois des problèmes et que cela va dans les médias, je serai comme si je souhaitais qu’une personne puisse simplement le fermer. Tu sais pourquoi? Les gens vont se fatiguer mais tu vois quand tu parles, tu sais. Donc, pour moi, c’est comme si je pense que nous nous sommes reposés pour plus et que nous sommes les plus hauts, même les hommes de Boys II n’atteignent pas ce niveau.