Laeticia Hallyday : grosse fête à Saint-Barth pour les anniversaires de Jade et Joy

Ce samedi 8 août Laeticia Hallyday a organisé à Saint-Barth une magnifique fête d’anniversaire pour Jade et Joy, âgées respectivement de 17 et 13 ans.

Comme de tradition depuis leur naissance, les deux filles de Johnny et Laeticia célèbrent chaque été leurs anniversaires dans la sublime propriété du couple. Et 2021 n’a pas dérogé à la règle.

Sur Instagram, Laeticia Hallyday a ainsi partagé une série de clichés où elle prend la pose avec ses filles. En légende, elle a tendrement écrit : «S’accrocher à nos rêves et faire perdurer les traditions que Johnny aimait tant chaque été… ! Joyeux anniversaire mes amours. Je vous aime plus que les mots peuvent le décrire.»

Laeticia Hallyday y a convié son compagnon Jalil Lespert et ses enfants. C’est sur la terrasse de la villa, face à la mer, que les festivités ont eu lieu. Des ballons bleus et blancs avec le hashtag #swag ont fait office de déco. Marie Poniatowski, la nouvelle marraine de Jade Hallyday, était aussi présente pour célébrer l’anniversaire de sa filleule.

Le mardi 3 août dernier, Laeticia Hallyday avait publié une photo d’elle et de Jade avec en légende : «Je ferme les yeux et il me semble que c’était hier que je la prenais pour la première fois dans mes bras et qu’elle plantait ses yeux dans les miens pour ne plus jamais les lâcher… 17 ans ma Jadou. Que le temps passe tellement vite quand on aime qu’on voudrait parfois l’arrêter… (…) Elle est ma fierté, mon bonheur, ma lumière… Ma merveilleuse petite fille que j’aime à la folie.»

Le 28 juillet dernier, c’était à Joy qu’elle avait adressé un message : «Joyeux anniversaire ma Joyou d’amour, il y a 13 ans tu venais au monde et en même temps tu allais bouleverser nos vies, 13 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tu as tant rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. Et c’est 13 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans… Je voudrais que tu saches que vivre en te regardant grandir est le plus beau cadeau que la vie m’ait fait. C’est 13 ans d’un amour sans limite et sans condition… Je t’aime jusqu’à la lune.»

Peu après, Laeticia Hallyday avait dévoilé des souvenirs de Joy au côté de Johnny. «Tu nous manques plus que tout au monde. Tu serais si fier de ta petite Joy qui devient une grande fille mais qui sera toujours notre bébé d’amour pour toujours», avait-elle écrit en s’adressant au chanteur disparu.