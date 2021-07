Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : les deux tourtereaux passent leurs vacances ensemble

Laeticia Hallyday est une femme heureuse. Et c’est Jalil Lespert qui comble son cœur. Les deux tourtereaux passent leurs vacances ensemble dans l’Hérault.

Ce samedi 10 juillet, Laeticia Hallyday s’affiche donc radieuse sur les réseaux sociaux. Elle écrit aussi une très jolie déclaration d’amour destinée à sa terre de naissance.

«C’est toujours aussi salutaire de revenir aux racines. Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région. Les terres de mon enfance, ici, quand on prend une pause. Et qu’on se promène dans les villages, l’étang de Thau.» commence-t-elle alors par écrire.

Laeticia Hallyday poursuit en écrivant : «Ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sète, chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi…«

«On se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands… Le partager en famille est essentiel» finit-elle alors par conclure.

Plus de 10 000 personnes aiment alors ses multiples photos. Autant dire que les commentaires des internautes sont donc très nombreux. Les fans sont alors sensibles au message porté par Laeticia Hallyday.

«Ton bonheur irradie au milieu de ce paysage déjà si lumineux», «Laeticia, que cela est bon de te savoir près de nous en France», «Bon séjour dans notre Sud, on revient toujours aux sources» peut-on alors lire.

La belle Laeticia Hallyday a encore du temps pour profiter des siens. Il faut dire que les jours sont beaux pour se faire plaisir et profiter sereinement de la famille. L’été est là, les jours sentent bon. Quoi de plus ressourçant qu’une escapade dans l’Hérault.

Laeticia Hallyday se réunit auprès de sa famille avant de rendre un grand hommage à Johnny Hallyday. Elle prépare un concert qui se déroulera à Accor Hôtel Arena le 14 septembre 2021.

Pour les fans de Johnny, il est peut-être encore temps d’acheter une place. Et de pouvoir participer à ce show qui sera vraiment mémorable. En tout cas, les sourires de cette petite famille font du bien au cœur et ravissent les fans de la star.

Nous attendons avec impatience les prochaines aventures de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. La suite donc, à la prochaine publication de Laeticia Hallyday !