Laeticia Hallyday a pris une très grande décision à cause des dettes accumulées par Johnny Hallyday

Sur Instagram, Booba s’en est de nouveau pris à l’un de ses ennemis. Cette fois-ci, c’est le rappeur Vegedream qui en a pris pour son grade.

Fidèle à son habitude, Booba a donc clashé Vegedream une fois de plus sur son compte Instagram lundi 5 juillet.

Cette fois-ci, Booba s’en est pris à Vegedream à propos de… l’équipe de France. Et pour cause, quelques jours après l’échec des Bleus à l’Euro 2021, l’interprète de Ramenez la coupe à la maison a poussé un coup de gueule contre les haters !

En effet, dans cette vidéo, Vegedream a recadré les personnes qui critiquent les joueurs tricolores et Kylian Mbappé depuis leur défaite.

«En France, on est ingrat (…) Vous ne pouvez pas vous rappeler ce qu’il s’est passé en 2018 (…) On a fait la fête pendant 3 ans, personne parle avec nous. Là, on a perdu malheureusement, Kylian a raté son penalty. Mais toi-même où tu es, tu rates ton permis ou même ta vie, et personne ne t’a renié», a-t-il regretté

Des propos qui n’ont visiblement pas plu à Booba. C’est le moins qu’on puisse dire ! En effet, le Duc de Boulogne a repartagé la vidéo de Vegedream dans sa story Instagram en lui demandant de «fermer sa gueule».

Rien que ça ! Une fois de plus, Booba n’y va pas de main morte et n’hésite pas à dire ce qu’il pense avec son franc-parler légendaire.

De son côté, Vegedream n’a pour l’instant pas osé répondre au patron du rap français. Mal lui en prendrait d’ailleurs, car on peut croire qu’il serait congédié illico presto par le Duc !

En effet, Booba n’hésite jamais à surenchérir dans les clashs pour faire craquer l’adversaire. En 2014, dans le morceau Caracas, la star du rap français chantait d’ailleurs : «La guerre c’est pour la vie. Avec nous, c’est jamais fini». Ce qui a le mérite d’être très clair !